21 февраля 2023

В туалете челябинского офиса найден труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Савоськину в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, арест, полиция
По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер Фото:

В туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 в Челябинске найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«21 февраля в 11:12 в туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 обнаружен труп женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — уточнил URA.RU источник.

По данным источника, найденной женщине 45 лет. В данный момент причина ее смерти устанавливается.

URA.RU направило запрос в Следственное управление СКР по региону. К моменту подготовки новости ответ на него не поступил.

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В туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 в Челябинске найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «21 февраля в 11:12 в туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 обнаружен труп женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — уточнил URA.RU источник. По данным источника, найденной женщине 45 лет. В данный момент причина ее смерти устанавливается. URA.RU направило запрос в Следственное управление СКР по региону. К моменту подготовки новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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