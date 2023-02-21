В туалете челябинского офиса найден труп

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер
В туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 в Челябинске найден труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«21 февраля в 11:12 в туалете офисного здания по улице Сони Кривой, 38 обнаружен труп женщины. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — уточнил URA.RU источник.
По данным источника, найденной женщине 45 лет. В данный момент причина ее смерти устанавливается.
URA.RU направило запрос в Следственное управление СКР по региону. К моменту подготовки новости ответ на него не поступил.
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