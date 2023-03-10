10 марта 2023

В екатеринбургском ТЦ ребенка зажало у эскалатора. Видео

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Круглый стол Актуальные вопросы в сфере недвижимости. Екатеринбург , проход запрещен, эскалатор
В ТЦ «Апельсин» ребенка зажало у эскалатора Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Апельсин» ребенка зажало между стеной и эскалатором. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В ТЦ „Апельсин“ ребенка зажало между эскалатором и стенкой. На месте работает сотрудники скорой помощи. Ребенка увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В екатеринбургском торговом центре «Апельсин» ребенка зажало между стеной и эскалатором. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В ТЦ „Апельсин“ ребенка зажало между эскалатором и стенкой. На месте работает сотрудники скорой помощи. Ребенка увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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