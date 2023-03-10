В ТЦ «Апельсин» ребенка зажало у эскалатора
В екатеринбургском торговом центре «Апельсин» ребенка зажало между стеной и эскалатором. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«В ТЦ „Апельсин“ ребенка зажало между эскалатором и стенкой. На месте работает сотрудники скорой помощи. Ребенка увезли в больницу», — рассказал очевидец в telegram-канале «Безумный Екб|Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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