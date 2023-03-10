Прокуратура подключилась к делу мальчика, получившего травму в ТЦ «Апельсин»

11 марта 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку по этому инциденту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку по делу 14-летнего мальчика, который 11 марта катался на эскалаторе в ТЦ «Апельсин», но упал с перил и получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура подключилась к делу мальчика, который травмировался в ТЦ. Силовики изучают видеозапись данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Инцидент произошел 11 марта в торговом центре «Апельсин». Мальчик катался на перилах, а после упал в промежуток между перекрытием и движущимся поручнем. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку по делу 14-летнего мальчика, который 11 марта катался на эскалаторе в ТЦ «Апельсин», но упал с перил и получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура подключилась к делу мальчика, который травмировался в ТЦ. Силовики изучают видеозапись данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Инцидент произошел 11 марта в торговом центре «Апельсин». Мальчик катался на перилах, а после упал в промежуток между перекрытием и движущимся поручнем. Ребенка доставили в больницу.