10 марта 2023

Прокуратура подключилась к делу мальчика, получившего травму в ТЦ «Апельсин»

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Прокуратура организовала проверку по этому инциденту Фото:

Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку по делу 14-летнего мальчика, который 11 марта катался на эскалаторе в ТЦ «Апельсин», но упал с перил и получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура подключилась к делу мальчика, который травмировался в ТЦ. Силовики изучают видеозапись данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел 11 марта в торговом центре «Апельсин». Мальчик катался на перилах, а после упал в промежуток между перекрытием и движущимся поручнем. Ребенка доставили в больницу.

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Прокуратура Кировского района города Екатеринбурга организовала проверку по делу 14-летнего мальчика, который 11 марта катался на эскалаторе в ТЦ «Апельсин», но упал с перил и получил травму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура подключилась к делу мальчика, который травмировался в ТЦ. Силовики изучают видеозапись данного инцидента», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Инцидент произошел 11 марта в торговом центре «Апельсин». Мальчик катался на перилах, а после упал в промежуток между перекрытием и движущимся поручнем. Ребенка доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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