Пермский омбудсмен взял на контроль происшествие в СИЗО-1

13 марта 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко рассказал, что проверкой происшествия в СИЗО занимаются прокуратура и полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал URA.RU происшествие с подследственным, произошедшее в СИЗО №1 города Перми. Омбудсмен заявил, что взял на контроль результаты проверки, которую проводят прокуратура и полиция. «По данному поводу проводится поверка всех обстоятельств прокуратурой Пермского края, а также правоохранительными органами. Результаты проверки взял на контроль», — заявил Сапко. Инцидент по данным омбудсмена, произошел еще 5 марта. Мужчина, находившийся в помещении временного содержания, получил ожоги во время курения. Подследственный поднес к одежде сигарету, которая загорелась на нем. В результате происшествия мужчина получил ожоги тела и сейчас доставлен в краевую больницу уголовно-исполнительной системы.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал URA.RU происшествие с подследственным, произошедшее в СИЗО №1 города Перми. Омбудсмен заявил, что взял на контроль результаты проверки, которую проводят прокуратура и полиция. «По данному поводу проводится поверка всех обстоятельств прокуратурой Пермского края, а также правоохранительными органами. Результаты проверки взял на контроль», — заявил Сапко. Инцидент по данным омбудсмена, произошел еще 5 марта. Мужчина, находившийся в помещении временного содержания, получил ожоги во время курения. Подследственный поднес к одежде сигарету, которая загорелась на нем. В результате происшествия мужчина получил ожоги тела и сейчас доставлен в краевую больницу уголовно-исполнительной системы.