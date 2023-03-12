12 марта 2023
11 марта 2023

Пермский омбудсмен взял на контроль происшествие в СИЗО-1

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко рассказал, что проверкой происшествия в СИЗО занимаются прокуратура и полиция Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал URA.RU происшествие с подследственным, произошедшее в СИЗО №1 города Перми. Омбудсмен заявил, что взял на контроль результаты проверки, которую проводят прокуратура и полиция.

«По данному поводу проводится поверка всех обстоятельств прокуратурой Пермского края, а также правоохранительными органами. Результаты проверки взял на контроль», — заявил Сапко.

Инцидент по данным омбудсмена, произошел еще 5 марта. Мужчина, находившийся в помещении временного содержания, получил ожоги во время курения. Подследственный поднес к одежде сигарету, которая загорелась на нем. В результате происшествия мужчина получил ожоги тела и сейчас доставлен в краевую больницу уголовно-исполнительной системы.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко прокомментировал URA.RU происшествие с подследственным, произошедшее в СИЗО №1 города Перми. Омбудсмен заявил, что взял на контроль результаты проверки, которую проводят прокуратура и полиция. «По данному поводу проводится поверка всех обстоятельств прокуратурой Пермского края, а также правоохранительными органами. Результаты проверки взял на контроль», — заявил Сапко. Инцидент по данным омбудсмена, произошел еще 5 марта. Мужчина, находившийся в помещении временного содержания, получил ожоги во время курения. Подследственный поднес к одежде сигарету, которая загорелась на нем. В результате происшествия мужчина получил ожоги тела и сейчас доставлен в краевую больницу уголовно-исполнительной системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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