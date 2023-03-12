Демкин призвал пермяков сообщить ему, где самые плохие дороги в городе

13 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Глава города попросил написать в комментариях, какие участки требуют ремонта в первую очередь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Алексей Демкин попросил пермяков написать ему в telegram-канал о том, какие дороги в городе в первую очередь нуждаются в ремонте. Глава города планирует начать сезон дорожного ремонта. «Часто езжу по городу и понимаю, что пора взбодрить глав районов и обозначить фронт работ на весну. Нужно срочно начинать ремонт дорог и „приводить их в форму“! Сейчас погода уже позволяет проводить ремонт с помощью литого асфальта, это поможет остановить дальнейшее разрушение до момента проведения полноценного ремонта горячим асфальтом. Пишите в комментариях, где нужно провести ремонт в первую очередь, районы включат в план работ», — указал Алексей Демкин в своем telegram-канале. Мэр Перми указал, что на данный момент — особенно плачевная ситуация с покрытием на Коммунальном мосту. Его начнут ремонтировать в первую очередь. Алексей Демкин дал главам районов поручение за три дня сформировать объемы и заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались Демкину на грязные улицы Перми и потребовали навести порядок. Некоторые утверждают, что из-за снега и льда даже не могут выйти из дома.

Мэр Перми Алексей Демкин попросил пермяков написать ему в telegram-канал о том, какие дороги в городе в первую очередь нуждаются в ремонте. Глава города планирует начать сезон дорожного ремонта. «Часто езжу по городу и понимаю, что пора взбодрить глав районов и обозначить фронт работ на весну. Нужно срочно начинать ремонт дорог и „приводить их в форму“! Сейчас погода уже позволяет проводить ремонт с помощью литого асфальта, это поможет остановить дальнейшее разрушение до момента проведения полноценного ремонта горячим асфальтом. Пишите в комментариях, где нужно провести ремонт в первую очередь, районы включат в план работ», — указал Алексей Демкин в своем telegram-канале. Мэр Перми указал, что на данный момент — особенно плачевная ситуация с покрытием на Коммунальном мосту. Его начнут ремонтировать в первую очередь. Алексей Демкин дал главам районов поручение за три дня сформировать объемы и заявки для асфальтовых заводов и приступить к ремонту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались Демкину на грязные улицы Перми и потребовали навести порядок. Некоторые утверждают, что из-за снега и льда даже не могут выйти из дома.