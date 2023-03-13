Пиццерии Papa John`s продолжат работу в РФ независимо от США

Сеть пиццерий Papa John`s продолжит свою работу в России, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. Об этом сообщили источники близкие к компании.
В РФ сеть планирует развиваться независимо от американской компании Papa John`s International, передает слова источников «Коммерсант». При этом для продолжения работы необходимо будет изменить описание, историю и концепцию бренда.
Сеть ресторанов еще в конце прошлого года поменяла оператора доменных имен, у Papa John`s теперь вместо кипрской структуры московское ООО «Комо». На данный момент в России работает 198 ресторанов компании.
Часть западных компаний ввели ограничения против РФ и начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Сеть пиццерий Papa John`s продолжит свою работу в России, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. Об этом сообщили источники близкие к компании. В РФ сеть планирует развиваться независимо от американской компании Papa John`s International, передает слова источников «Коммерсант». При этом для продолжения работы необходимо будет изменить описание, историю и концепцию бренда. Сеть ресторанов еще в конце прошлого года поменяла оператора доменных имен, у Papa John`s теперь вместо кипрской структуры московское ООО «Комо». На данный момент в России работает 198 ресторанов компании. Часть западных компаний ввели ограничения против РФ и начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.