Пиццерии Papa John`s продолжат работу в РФ независимо от США 14 марта 2023 в 05:19 Размер текста - 17 + Papa John`s продолжит работать в России, уверены источники близкие к компании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть пиццерий Papa John`s продолжит свою работу в России, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. Об этом сообщили источники близкие к компании. В РФ сеть планирует развиваться независимо от американской компании Papa John`s International, передает слова источников « Коммерсант ». При этом для продолжения работы необходимо будет изменить описание, историю и концепцию бренда. Сеть ресторанов еще в конце прошлого года поменяла оператора доменных имен, у Papa John`s теперь вместо кипрской структуры московское ООО «Комо». На данный момент в России работает 198 ресторанов компании. Часть западных компаний ввели ограничения против РФ и начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Сеть пиццерий Papa John`s продолжит свою работу в России, изменив концепцию и бренд, независимо от ограничений США. Об этом сообщили источники близкие к компании. В РФ сеть планирует развиваться независимо от американской компании Papa John`s International, передает слова источников «Коммерсант». При этом для продолжения работы необходимо будет изменить описание, историю и концепцию бренда. Сеть ресторанов еще в конце прошлого года поменяла оператора доменных имен, у Papa John`s теперь вместо кипрской структуры московское ООО «Комо». На данный момент в России работает 198 ресторанов компании. Часть западных компаний ввели ограничения против РФ и начали покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям