13 марта 2023
12 марта 2023

Мэрия в ХМАО извинилась перед горожанами за нарушение графика уборки снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, снег, уборка снега, трактор, рабочие, уборка улицы, рабочие в спецовках
Мэрия не справляется с уборкой снега из-за обильных снегопадов Фото:

Администрация Лангепаса (ХМАО) оповестила граждан о предстоящей расчистке дворов после обильных снегопадов и извинилась за не соблюдение графика уборки, озвученный ранее. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

«Завтра, 14 марта, будет производиться расчистка дворов по следующим адресам: ул. Мира, 18, 20, 24, 26; ул. Солнечная, 2, ул. Парковая, 11, 13, 13а. Приносим свои извинения, что техника не зашла в ваши дворы по графику», — говорится в сообщении.

Власти города просят автовладельцев освободить парковочные места и не мешать технике работать. От этого зависит качество уборки территории.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения.

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Администрация Лангепаса (ХМАО) оповестила граждан о предстоящей расчистке дворов после обильных снегопадов и извинилась за не соблюдение графика уборки, озвученный ранее. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». «Завтра, 14 марта, будет производиться расчистка дворов по следующим адресам: ул. Мира, 18, 20, 24, 26; ул. Солнечная, 2, ул. Парковая, 11, 13, 13а. Приносим свои извинения, что техника не зашла в ваши дворы по графику», — говорится в сообщении. Власти города просят автовладельцев освободить парковочные места и не мешать технике работать. От этого зависит качество уборки территории. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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