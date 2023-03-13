Мэрия в ХМАО извинилась перед горожанами за нарушение графика уборки снега

Администрация Лангепаса (ХМАО) оповестила граждан о предстоящей расчистке дворов после обильных снегопадов и извинилась за не соблюдение графика уборки, озвученный ранее. Об этом сообщается на официальной странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».
«Завтра, 14 марта, будет производиться расчистка дворов по следующим адресам: ул. Мира, 18, 20, 24, 26; ул. Солнечная, 2, ул. Парковая, 11, 13, 13а. Приносим свои извинения, что техника не зашла в ваши дворы по графику», — говорится в сообщении.
Власти города просят автовладельцев освободить парковочные места и не мешать технике работать. От этого зависит качество уборки территории.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Лангепаса (ХМАО) сообщила об однодневном отставании от графика уборки снега из-за большого количества снежных масс. Предпринимаются все возможные меры для недопущения срыва транспортного сообщения.
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