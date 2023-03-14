В МИД РФ решили поставить точку в расследовании теракта на «Северных потоках»

Александр Грушко: Россия направит проект резолюции по «Северным потокам» в Совет безопасности ООН
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Россия направит проект резолюции в ООН по «Северным потокам» Фото:

МИД РФ планирует поставить точку в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко. Он добавил, что Россия направит проект резолюции в Совет безопасности ООН.

«РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность. Мы будем добиваться абсолютной ясности», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве газопровода США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии.

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МИД РФ планирует поставить точку в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко. Он добавил, что Россия направит проект резолюции в Совет безопасности ООН. «РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность. Мы будем добиваться абсолютной ясности», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве газопровода США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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