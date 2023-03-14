В МИД РФ решили поставить точку в расследовании теракта на «Северных потоках»

Александр Грушко: Россия направит проект резолюции по «Северным потокам» в Совет безопасности ООН

14 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Россия направит проект резолюции в ООН по «Северным потокам» Фото: Danish Defence МИД РФ планирует поставить точку в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко. Он добавил, что Россия направит проект резолюции в Совет безопасности ООН. «РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность. Мы будем добиваться абсолютной ясности», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве газопровода США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии.

МИД РФ планирует поставить точку в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко. Он добавил, что Россия направит проект резолюции в Совет безопасности ООН. «РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность. Мы будем добиваться абсолютной ясности», — рассказал Александр Грушко. Его слова приводит ТАСС. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве газопровода США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии.