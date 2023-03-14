Директор музея Пермского университета перешла на работу в краевой музей

14 марта 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Мария Ромашова покинула ПГНИУ ради Пермского краеведческого музея Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском краеведческом музее назначили нового заместителя директора по науке. Этот пост заняла Мария Ромашова, которая ранее возглавляла Музей истории Пермского университета (ПГНИУ). Нового сотрудника представили на заседании Ученого совета краеведческого музея. «Ученому совету представили нового заместителя директора по науке Пермского краеведческого музея. Это — Мария Владимировна Ромашова, выпускница историко-политологического факультета Пермского государственного университета, кандидат исторических наук, до недавнего времени директор Музея истории Пермского университета», — сообщается в соцсетях краеведческого музея. Мария Ромашова возглавляла Музей истории ПГНИУ с 2015 года. В 2009—2015 годах работала ведущим сотрудником отдела научных исследований и работы с музейной аудиторией музея современного искусства «PERMM».

В Пермском краеведческом музее назначили нового заместителя директора по науке. Этот пост заняла Мария Ромашова, которая ранее возглавляла Музей истории Пермского университета (ПГНИУ). Нового сотрудника представили на заседании Ученого совета краеведческого музея. «Ученому совету представили нового заместителя директора по науке Пермского краеведческого музея. Это — Мария Владимировна Ромашова, выпускница историко-политологического факультета Пермского государственного университета, кандидат исторических наук, до недавнего времени директор Музея истории Пермского университета», — сообщается в соцсетях краеведческого музея. Мария Ромашова возглавляла Музей истории ПГНИУ с 2015 года. В 2009—2015 годах работала ведущим сотрудником отдела научных исследований и работы с музейной аудиторией музея современного искусства «PERMM».