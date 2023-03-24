Адвокат подтвердил побег сына российского губернатора из-под ареста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Артем Усс мог покинуть Италию на частном самолете, пишет Bloomberg Фото:

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Такую информацию подтвердил один из адвокатов Артема Усса в Италии.

«Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал», — передает слова адвоката агентство Bloomberg. Там добавили, что Артем Усс вышел из-под ареста, сломав электронный браслет. Арестованный мог вылететь из Италии на частном самолете, заключили в агентстве.

Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Сам Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении своего сына, пишет «Национальная служба новостей». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Артем Усс мог быть включен в обменный список заключенных между Россией и США, передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Такую информацию подтвердил один из адвокатов Артема Усса в Италии. «Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал», — передает слова адвоката агентство Bloomberg. Там добавили, что Артем Усс вышел из-под ареста, сломав электронный браслет. Арестованный мог вылететь из Италии на частном самолете, заключили в агентстве. Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Сам Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении своего сына, пишет «Национальная служба новостей». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Артем Усс мог быть включен в обменный список заключенных между Россией и США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...