Адвокат подтвердил побег сына российского губернатора из-под ареста

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Такую информацию подтвердил один из адвокатов Артема Усса в Италии.
«Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал», — передает слова адвоката агентство Bloomberg. Там добавили, что Артем Усс вышел из-под ареста, сломав электронный браслет. Арестованный мог вылететь из Италии на частном самолете, заключили в агентстве.
Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Сам Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении своего сына, пишет «Национальная служба новостей». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Артем Усс мог быть включен в обменный список заключенных между Россией и США, передает RT.
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Такую информацию подтвердил один из адвокатов Артема Усса в Италии. «Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал», — передает слова адвоката агентство Bloomberg. Там добавили, что Артем Усс вышел из-под ареста, сломав электронный браслет. Арестованный мог вылететь из Италии на частном самолете, заключили в агентстве. Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Сам Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении своего сына, пишет «Национальная служба новостей». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Артем Усс мог быть включен в обменный список заключенных между Россией и США, передает RT.