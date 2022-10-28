Сын красноярского губернатора объявлен в розыск

28 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В пресс-службе Мещанского суда заявили, что статься., по которой хотят арестовать Артема Усса, подразумевает максимальное наказание с лишением свободы до 7 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мещанский суд Москвы объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Заочный арест был санкционирован в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «В отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Уссу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами „а“ и „б“ ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере)», — передает заявления пресс-службы суда издание ТАСС. Так же уточняется, что статья подразумевает максимальное наказание с лишением свободы до 7 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей. Ранее стало известно, что США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам РФ. Среди обвиняемых был и Артем Усс, сообщило американское министерство юстиции.

Мещанский суд Москвы объявил в розыск сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Заочный арест был санкционирован в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «В отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Уссу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами „а“ и „б“ ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере)», — передает заявления пресс-службы суда издание ТАСС. Так же уточняется, что статья подразумевает максимальное наказание с лишением свободы до 7 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей. Ранее стало известно, что США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам РФ. Среди обвиняемых был и Артем Усс, сообщило американское министерство юстиции.