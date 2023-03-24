Свердловские силовики расследуют инцидент со школьником, покончившим с собой из-за плохих оценок

24 марта 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Свердловские силовики выясняют все обстоятельства инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) после смерти 14-летнего подростка силовики выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, трагедия произошла 14 марта. Школьник оставил маме прощальную записку. «Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального овд опрашиваются родные подростка. Также опрашиваются его ровесники и педагоги», — сказал полковник Горелых. Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга отметил, что в настоящее время проходит проверка следственного комитета. «Следственным комитетом по Свердловской области выясняются все обстоятельства», — сообщил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 14-летний свердловский подросток поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. По словам педагогов, мальчик был в хорошем настроении. В тот день подросток договорился пересдать итоговую работу по русскому, чтобы исправить двойку. Подросток внезапно ушел домой и написал маме прощальное сообщение о плохих оценках. За жизнь школьника после попытки суицида боролись врачи, но спасти подростка не удалось.

В Ирбите (Свердловская область) после смерти 14-летнего подростка силовики выясняют все обстоятельства инцидента. По предварительной информации, трагедия произошла 14 марта. Школьник оставил маме прощальную записку. «Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что подразделением полиции по делам несовершеннолетних территориального овд опрашиваются родные подростка. Также опрашиваются его ровесники и педагоги», — сказал полковник Горелых. Старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга отметил, что в настоящее время проходит проверка следственного комитета. «Следственным комитетом по Свердловской области выясняются все обстоятельства», — сообщил он. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 14-летний свердловский подросток поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. По словам педагогов, мальчик был в хорошем настроении. В тот день подросток договорился пересдать итоговую работу по русскому, чтобы исправить двойку. Подросток внезапно ушел домой и написал маме прощальное сообщение о плохих оценках. За жизнь школьника после попытки суицида боролись врачи, но спасти подростка не удалось.