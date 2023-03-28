Глава Приднестровья Красносельский предрек начало мировой войны из-за провокации Киева

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В Приднестровье допускают, что Молдавия вмешается в случае провокации Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за готовящейся провокации Украины в Приднестровье может начаться мировая война, так как в таком случае вмешаются многие страны. Такое мнение высказал глава Приднестровья Вадим Красносельский.

«Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия», — сказал Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района. Информацию передает телеканал «Первый приднестровский» в Telegram.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. По версии министерства, Украина собирается инсценировать наступление российской армии, передает RT. В конце февраля пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев стягивает войска к Приднестровью для защиты от «гипотетических угроз», сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле выражали беспокойство из-за обстановки в Приднестровье.

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Из-за готовящейся провокации Украины в Приднестровье может начаться мировая война, так как в таком случае вмешаются многие страны. Такое мнение высказал глава Приднестровья Вадим Красносельский. «Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия», — сказал Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района. Информацию передает телеканал «Первый приднестровский» в Telegram. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Украина готовит провокацию против Приднестровья. По версии министерства, Украина собирается инсценировать наступление российской армии, передает RT. В конце февраля пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев стягивает войска к Приднестровью для защиты от «гипотетических угроз», сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле выражали беспокойство из-за обстановки в Приднестровье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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