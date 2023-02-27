В Кремле назвали ситуацию в Приднестровье поводом для беспокойства

Конфликт в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике может быть использован украинскими силами для провокации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отмечая, что политическая ситуация в регионе является поводом для беспокойства.
«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего пристального внимания и поводом для беспокойства. Ситуация провоцируется извне», — заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что нестабильность в регионе может быть использована для провокации со стороны украинских служб и стран ЕС.
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