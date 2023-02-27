Додон допустил, что Украина будет атаковать Приднестровье с согласия главы Молдавии 28 февраля 2023 в 02:05 Размер текста - 17 + Игорь Додон считает, что Майя Санду могла одобрить возможное нападение Украины на Приднестровье Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Молдавии Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на непризнанное государство Приднестровье. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон. «Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сообщил Игорь Додон в своем telegram-канале . Он выразил уверенность, что ни Кишинев ни Москва не нападут на Приднестровье. Додон призвал Санду не допускать атак на непризнанную республику и не развязывать войну в регионе. Ранее URA.RU рассказало, что в случае нападения на Приднестровье со стороны Украины республику ждут непредсказуемые последствия из-за складов с боеприпасами. По данным министерства обороны РФ, украинские подразделения и военная техника концентрируются возле границ Приднестровья. Ранее, в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации со стороны Украины. Президент Молдавии Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на непризнанное государство Приднестровье. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон. «Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сообщил Игорь Додон в своем telegram-канале. Он выразил уверенность, что ни Кишинев ни Москва не нападут на Приднестровье. Додон призвал Санду не допускать атак на непризнанную республику и не развязывать войну в регионе. Ранее URA.RU рассказало, что в случае нападения на Приднестровье со стороны Украины республику ждут непредсказуемые последствия из-за складов с боеприпасами. По данным министерства обороны РФ, украинские подразделения и военная техника концентрируются возле границ Приднестровья. Ранее, в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации со стороны Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям