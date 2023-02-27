27 февраля 2023

Додон допустил, что Украина будет атаковать Приднестровье с согласия главы Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Додон считает, что Майя Санду могла одобрить возможное нападение Украины на Приднестровье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Молдавии Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на непризнанное государство Приднестровье. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сообщил Игорь Додон в своем telegram-канале.

Он выразил уверенность, что ни Кишинев ни Москва не нападут на Приднестровье. Додон призвал Санду не допускать атак на непризнанную республику и не развязывать войну в регионе.

Ранее URA.RU рассказало, что в случае нападения на Приднестровье со стороны Украины республику ждут непредсказуемые последствия из-за складов с боеприпасами. По данным министерства обороны РФ, украинские подразделения и военная техника концентрируются возле границ Приднестровья. Ранее, в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации со стороны Украины.

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Президент Молдавии Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на непризнанное государство Приднестровье. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон. «Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сообщил Игорь Додон в своем telegram-канале. Он выразил уверенность, что ни Кишинев ни Москва не нападут на Приднестровье. Додон призвал Санду не допускать атак на непризнанную республику и не развязывать войну в регионе. Ранее URA.RU рассказало, что в случае нападения на Приднестровье со стороны Украины республику ждут непредсказуемые последствия из-за складов с боеприпасами. По данным министерства обороны РФ, украинские подразделения и военная техника концентрируются возле границ Приднестровья. Ранее, в Минобороны РФ предупреждали о готовящейся провокации со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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