Полиция задержала челябинца, ограбившего ломбард. Видео

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Клипарт 7. Нижневартовск, ломбард, скупка
Из ломбарда мужчина похитил золотую цепочку стоимостью более 2,5 тысячи рублей Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил цепочку из ломбарда. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

«Мужчина пришел в ломбард по проспекту Ленина, попросил показать ему золотую цепочку стоимостью более 2,5 тысячи рублей, выхватил ее из рук сотрудницы и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый житель Коркинского района 1996 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, награбленное он продал и деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанный вину признал, его направили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил цепочку из ломбарда. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску. «Мужчина пришел в ломбард по проспекту Ленина, попросил показать ему золотую цепочку стоимостью более 2,5 тысячи рублей, выхватил ее из рук сотрудницы и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый житель Коркинского района 1996 года рождения», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, награбленное он продал и деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанный вину признал, его направили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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