Из ломбарда мужчина похитил золотую цепочку стоимостью более 2,5 тысячи рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил цепочку из ломбарда. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

«Мужчина пришел в ломбард по проспекту Ленина, попросил показать ему золотую цепочку стоимостью более 2,5 тысячи рублей, выхватил ее из рук сотрудницы и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый житель Коркинского района 1996 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, награбленное он продал и деньгами распорядился по своему усмотрению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Задержанный вину признал, его направили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.