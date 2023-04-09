09 апреля 2023

Пермское кафе запустит новый формат встреч — философские дискуссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа перспективных исследований. Тюмень, посетители, кофейня, кафе, посетители кафе
Прийти на дискуссии может любой желающий Фото:

Пермское кафе-галерея «Дзен» объявило о новом формате встреч и общения — философский клуб. Прийти и подискутировать на заданные темы может любой желающий, сообщили в соцсетях кафе.

«Это площадка для: развития, самосовершенствования, новых знакомств и поиска единомышленников, оттачивания навыков риторики. Первая тема — „Теория хаоса: от античности до наших дней“. Понятие „хаоса“ широко используется в современных философских дискуссиях. На встрече клуба поговорим о появлении „хаоса“ как о единице философского учения и ее трансформации в современности», — указано в группе «Дзен кафе-галерея Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Первое заседание клуба, где пермяки поговорят о хаосе, состоится во вторник, 11 апреля, в 19:00. Участникам дискуссий будет предложен заваренный китайский чай.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермское кафе-галерея «Дзен» объявило о новом формате встреч и общения — философский клуб. Прийти и подискутировать на заданные темы может любой желающий, сообщили в соцсетях кафе. «Это площадка для: развития, самосовершенствования, новых знакомств и поиска единомышленников, оттачивания навыков риторики. Первая тема — „Теория хаоса: от античности до наших дней“. Понятие „хаоса“ широко используется в современных философских дискуссиях. На встрече клуба поговорим о появлении „хаоса“ как о единице философского учения и ее трансформации в современности», — указано в группе «Дзен кафе-галерея Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Первое заседание клуба, где пермяки поговорят о хаосе, состоится во вторник, 11 апреля, в 19:00. Участникам дискуссий будет предложен заваренный китайский чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...