Пермское кафе запустит новый формат встреч — философские дискуссии

10 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Прийти на дискуссии может любой желающий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермское кафе-галерея «Дзен» объявило о новом формате встреч и общения — философский клуб. Прийти и подискутировать на заданные темы может любой желающий, сообщили в соцсетях кафе. «Это площадка для: развития, самосовершенствования, новых знакомств и поиска единомышленников, оттачивания навыков риторики. Первая тема — „Теория хаоса: от античности до наших дней“. Понятие „хаоса“ широко используется в современных философских дискуссиях. На встрече клуба поговорим о появлении „хаоса“ как о единице философского учения и ее трансформации в современности», — указано в группе «Дзен кафе-галерея Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Первое заседание клуба, где пермяки поговорят о хаосе, состоится во вторник, 11 апреля, в 19:00. Участникам дискуссий будет предложен заваренный китайский чай.

Пермское кафе-галерея «Дзен» объявило о новом формате встреч и общения — философский клуб. Прийти и подискутировать на заданные темы может любой желающий, сообщили в соцсетях кафе. «Это площадка для: развития, самосовершенствования, новых знакомств и поиска единомышленников, оттачивания навыков риторики. Первая тема — „Теория хаоса: от античности до наших дней“. Понятие „хаоса“ широко используется в современных философских дискуссиях. На встрече клуба поговорим о появлении „хаоса“ как о единице философского учения и ее трансформации в современности», — указано в группе «Дзен кафе-галерея Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Первое заседание клуба, где пермяки поговорят о хаосе, состоится во вторник, 11 апреля, в 19:00. Участникам дискуссий будет предложен заваренный китайский чай.