Пермская пригородная компания выиграла конкурс на обслуживание городского причала

Пермская пригородная компания выиграла аукцион на право аренды пассажирских причалов Речного вокзала. Об этом сообщили в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.
«В ближайшие 3,5 года АО „ППК“ будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры. Также, она будет осуществлять содержание и уборку территории», — указано в сообщении.
В краевом минтрансе напомнили, что в 2022 году была завершена реконструкция причалов и ремонт променадной части в районе здания Речного вокзала. Укрепили берег, восстановили лестничные сходы, расчистили дно в месте швартовки пассажирских судов, переустроили пешеходные эстакады на причалах № 2 и № 4. Также, была облагорожена набережная.
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