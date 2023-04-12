Пермская пригородная компания выиграла конкурс на обслуживание городского причала

12 апреля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ремонт завершен, потому причал готов к навигации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская пригородная компания выиграла аукцион на право аренды пассажирских причалов Речного вокзала. Об этом сообщили в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «В ближайшие 3,5 года АО „ППК“ будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры. Также, она будет осуществлять содержание и уборку территории», — указано в сообщении. В краевом минтрансе напомнили, что в 2022 году была завершена реконструкция причалов и ремонт променадной части в районе здания Речного вокзала. Укрепили берег, восстановили лестничные сходы, расчистили дно в месте швартовки пассажирских судов, переустроили пешеходные эстакады на причалах № 2 и № 4. Также, была облагорожена набережная.

Пермская пригородная компания выиграла аукцион на право аренды пассажирских причалов Речного вокзала. Об этом сообщили в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «В ближайшие 3,5 года АО „ППК“ будет оказывать услуги, связанные с деятельностью причала и его инфраструктуры. Также, она будет осуществлять содержание и уборку территории», — указано в сообщении. В краевом минтрансе напомнили, что в 2022 году была завершена реконструкция причалов и ремонт променадной части в районе здания Речного вокзала. Укрепили берег, восстановили лестничные сходы, расчистили дно в месте швартовки пассажирских судов, переустроили пешеходные эстакады на причалах № 2 и № 4. Также, была облагорожена набережная.