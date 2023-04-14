Свердловские дети-сироты получили ключи от новых квартир

15 апреля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

В апреле 2023 года 43 семьи с детьми-сиротами получат ключи от новых квартир Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Талице (Свердловская область) семьям с детьми-сиротами вручили ключи от новых квартир. Об этом заявил мэр Талицы Александр Толкачев. «Для всех нас вручение ключей всегда большая радость. Теперь у вас есть собственное жилье, в котором появятся ваши дети. Продолжайте учиться, работайте, прославляйте Талицкий городской округ», — передает слова Александра Толкачева пресс-служба администрации Талицкого ГО. Дом, в котором теперь будут жить семьи с детьми-сиротами, находится в микрорайоне Жемчужина на улице Богданова, 21. В квартирах есть натяжные потолки, в ванных комнатах стены отделаны кафелем, а на первом этаже дома есть комната для колясок. В пресс-службе городской администрации отметили, что в апреле этого года ключи от квартир получат 43 семьи, однако в очереди на получение жилплощади находятся еще 34 свердловчанина. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. Всего за последние десять лет жилье получили около девяти тысяч человек

В Талице (Свердловская область) семьям с детьми-сиротами вручили ключи от новых квартир. Об этом заявил мэр Талицы Александр Толкачев. «Для всех нас вручение ключей всегда большая радость. Теперь у вас есть собственное жилье, в котором появятся ваши дети. Продолжайте учиться, работайте, прославляйте Талицкий городской округ», — передает слова Александра Толкачева пресс-служба администрации Талицкого ГО. Дом, в котором теперь будут жить семьи с детьми-сиротами, находится в микрорайоне Жемчужина на улице Богданова, 21. В квартирах есть натяжные потолки, в ванных комнатах стены отделаны кафелем, а на первом этаже дома есть комната для колясок. В пресс-службе городской администрации отметили, что в апреле этого года ключи от квартир получат 43 семьи, однако в очереди на получение жилплощади находятся еще 34 свердловчанина. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в 2022 году более 900 детей-сирот стали обладателями бесплатных квартир благодаря губернаторской программе. Всего за последние десять лет жилье получили около девяти тысяч человек