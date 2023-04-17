17 апреля 2023

Участники «Своей игры» не смогли ответить на вопросы о Перми

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Знатоки ответили только на один из трех вопросов о Перми
Знатоки ответили только на один из трех вопросов о Перми Фото:

В очередном выпуске телевикторины «Своя игра» знатокам попались несколько вопросов, связанных с Пермью. Участники шоу смогли ответить только на один из них. Выпуск передачи вышел на телеканале НТВ 16 апреля, запись эфира опубликована на youtube-канале телевикторины.

На два из трех вопросов участники ответить не смогли ответить. Знатоки не знали имя императрицы, подарившей Перми статус губернского города и университет, отделение которого открылось в Перми в 1916 году.

Одна из участниц Наталья смогла ответить на вопрос о писателе, который работал в Перми гидом, школьным учителем и сторожем. Она дала правильный ответ, что это писатель Алексей Иванов (автор «Сердца Пармы»). Однако, несмотря на усилия, знатоку не удалось победить в игре.

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В очередном выпуске телевикторины «Своя игра» знатокам попались несколько вопросов, связанных с Пермью. Участники шоу смогли ответить только на один из них. Выпуск передачи вышел на телеканале НТВ 16 апреля, запись эфира опубликована на youtube-канале телевикторины. На два из трех вопросов участники ответить не смогли ответить. Знатоки не знали имя императрицы, подарившей Перми статус губернского города и университет, отделение которого открылось в Перми в 1916 году. Одна из участниц Наталья смогла ответить на вопрос о писателе, который работал в Перми гидом, школьным учителем и сторожем. Она дала правильный ответ, что это писатель Алексей Иванов (автор «Сердца Пармы»). Однако, несмотря на усилия, знатоку не удалось победить в игре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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