19 апреля 2023

Свердловчан призвали отказаться от посещения детских площадок, скверов и кладбищ

Жителей села Маминское призвали не ходить в скверы из-за противоклещевой обработки
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство исторического сквера. Екатеринбург, исторический сквер, скамейки
Жителей Маминского просят не ходить в скверы 21 апреля (архивное фото) Фото:

Жителей села Маминское (Каменский городской округ, Свердловская область) призвали отказаться от посещения кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и территорий обелисков из-за противоклещевой обработки, которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Маминского.

«Просим вас воздержаться от посещения территорий кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и обелисков из-за акарицидной обработки 21 апреля. Также просим соблюдать меры предосторожности в течение суток после противоклещевой обработки», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. В Екатеринбурге с 11 апреля началась масштабная обработка от клещей. В Березовском городском округе зафиксирован первый заболевший клещевым энцефалитом в 2023 году свердловчанин. Региональный Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности сбора березового сока из-за клещей.

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Жителей села Маминское (Каменский городской округ, Свердловская область) призвали отказаться от посещения кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и территорий обелисков из-за противоклещевой обработки, которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Маминского. «Просим вас воздержаться от посещения территорий кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и обелисков из-за акарицидной обработки 21 апреля. Также просим соблюдать меры предосторожности в течение суток после противоклещевой обработки», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. В Екатеринбурге с 11 апреля началась масштабная обработка от клещей. В Березовском городском округе зафиксирован первый заболевший клещевым энцефалитом в 2023 году свердловчанин. Региональный Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности сбора березового сока из-за клещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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