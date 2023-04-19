Свердловчан призвали отказаться от посещения детских площадок, скверов и кладбищ

Жителей села Маминское призвали не ходить в скверы из-за противоклещевой обработки

19 апреля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Жителей Маминского просят не ходить в скверы 21 апреля (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителей села Маминское (Каменский городской округ, Свердловская область) призвали отказаться от посещения кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и территорий обелисков из-за противоклещевой обработки, которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Маминского. «Просим вас воздержаться от посещения территорий кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и обелисков из-за акарицидной обработки 21 апреля. Также просим соблюдать меры предосторожности в течение суток после противоклещевой обработки», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. В Екатеринбурге с 11 апреля началась масштабная обработка от клещей. В Березовском городском округе зафиксирован первый заболевший клещевым энцефалитом в 2023 году свердловчанин. Региональный Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности сбора березового сока из-за клещей.

Жителей села Маминское (Каменский городской округ, Свердловская область) призвали отказаться от посещения кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и территорий обелисков из-за противоклещевой обработки, которая пройдет 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Маминского. «Просим вас воздержаться от посещения территорий кладбищ, зон отдыха, детских площадок, скверов и обелисков из-за акарицидной обработки 21 апреля. Также просим соблюдать меры предосторожности в течение суток после противоклещевой обработки», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. В Екатеринбурге с 11 апреля началась масштабная обработка от клещей. В Березовском городском округе зафиксирован первый заболевший клещевым энцефалитом в 2023 году свердловчанин. Региональный Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности сбора березового сока из-за клещей.