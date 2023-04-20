Henkel продала свой бизнес российским инвесторам

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Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск, бытовая химия
Химико-промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка Фото:
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Немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделку одобрили российские власти.

«Компания Henkel подписала соглашение о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов», — говорится на официальном сайте компании. Компанию продали за 54 миллиарда рублей.

Ряд иностранных компаний покинул российский рынок после начала спецоперации. Многие из них продают свои активы, прописывая в договорах пункт о возможности обратного выкупа. Некоторые из них продолжили работу в России в прежнем режиме, несмотря на заявления об уходе, передает телеканал 360.

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Немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделку одобрили российские власти. «Компания Henkel подписала соглашение о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов», — говорится на официальном сайте компании. Компанию продали за 54 миллиарда рублей. Ряд иностранных компаний покинул российский рынок после начала спецоперации. Многие из них продают свои активы, прописывая в договорах пункт о возможности обратного выкупа. Некоторые из них продолжили работу в России в прежнем режиме, несмотря на заявления об уходе, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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