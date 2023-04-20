Henkel продала свой бизнес российским инвесторам

Немецкая промышленная компания Henkel заявила об уходе с российского рынка. Она продала свой бизнес в России местным инвесторам. Сделку одобрили российские власти.
«Компания Henkel подписала соглашение о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов», — говорится на официальном сайте компании. Компанию продали за 54 миллиарда рублей.
Ряд иностранных компаний покинул российский рынок после начала спецоперации. Многие из них продают свои активы, прописывая в договорах пункт о возможности обратного выкупа. Некоторые из них продолжили работу в России в прежнем режиме, несмотря на заявления об уходе, передает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!