01 мая 2023

Моряки со сгоревшего судна «Калтан» возвращаются в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, погон, моряк, матрос, ВМФ, военно-морской флот
Моряки прибудут в Россию на пароме 3 мая Фото:

Члены экипажа сгоревшего российского судна «Калтан» 2 мая сядут на паром Тонхэ — Владивосток, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Судно загорелось 21 апреля у южнокорейского порта Ульсана. На борту находились 25 человек, четверо погибли.

«В 16.00 по местному времени (10.00 мск) сегодня, 2 мая, должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром», — заявил Андрей Броварец РИА Новости. Он отметил, что российские моряки вернутся в Россию на пароме Тонхэ — Владивосток. Паром прибудет в российский порт 3 мая, следует из данных на сайте перевозчика.

Из-за пожара на российском судне в Южной Корее 21 апреля было возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности и эксплуатации. Во время инцидента погибло четыре человека, передает RT. Тела погибших моряков были найдены у берегов Южной Кореи, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

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Члены экипажа сгоревшего российского судна «Калтан» 2 мая сядут на паром Тонхэ — Владивосток, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Судно загорелось 21 апреля у южнокорейского порта Ульсана. На борту находились 25 человек, четверо погибли. «В 16.00 по местному времени (10.00 мск) сегодня, 2 мая, должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром», — заявил Андрей Броварец РИА Новости. Он отметил, что российские моряки вернутся в Россию на пароме Тонхэ — Владивосток. Паром прибудет в российский порт 3 мая, следует из данных на сайте перевозчика. Из-за пожара на российском судне в Южной Корее 21 апреля было возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности и эксплуатации. Во время инцидента погибло четыре человека, передает RT. Тела погибших моряков были найдены у берегов Южной Кореи, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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