Моряки со сгоревшего судна «Калтан» возвращаются в Россию

02 мая 2023 в 07:38 Размер текста - 17 +

Моряки прибудут в Россию на пароме 3 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены экипажа сгоревшего российского судна «Калтан» 2 мая сядут на паром Тонхэ — Владивосток, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Судно загорелось 21 апреля у южнокорейского порта Ульсана. На борту находились 25 человек, четверо погибли. «В 16.00 по местному времени (10.00 мск) сегодня, 2 мая, должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром», — заявил Андрей Броварец РИА Новости. Он отметил, что российские моряки вернутся в Россию на пароме Тонхэ — Владивосток. Паром прибудет в российский порт 3 мая, следует из данных на сайте перевозчика. Из-за пожара на российском судне в Южной Корее 21 апреля было возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности и эксплуатации. Во время инцидента погибло четыре человека, передает RT. Тела погибших моряков были найдены у берегов Южной Кореи, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Члены экипажа сгоревшего российского судна «Калтан» 2 мая сядут на паром Тонхэ — Владивосток, чтобы вернуться домой. Об этом сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Судно загорелось 21 апреля у южнокорейского порта Ульсана. На борту находились 25 человек, четверо погибли. «В 16.00 по местному времени (10.00 мск) сегодня, 2 мая, должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром», — заявил Андрей Броварец РИА Новости. Он отметил, что российские моряки вернутся в Россию на пароме Тонхэ — Владивосток. Паром прибудет в российский порт 3 мая, следует из данных на сайте перевозчика. Из-за пожара на российском судне в Южной Корее 21 апреля было возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением правил безопасности и эксплуатации. Во время инцидента погибло четыре человека, передает RT. Тела погибших моряков были найдены у берегов Южной Кореи, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.