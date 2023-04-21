У берегов Южной Кореи нашли тела российских моряков

21 апреля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Найдены тела моряков у берегов Южной Кореи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасательные службы в ходе поисков обнаружили тела четырех моряков с рыболовецкого судна «Калтан» у берегов Южной Кореи. Об этом сообщает издание «Ренхап». «У берегов Южной Кореи обнаружены тела двух моряков», — сообщает издание. Там отметили, что моряки находились в составе судна «Калтан». Обновлено в 12:31. Росморречфлот сообщил, что известно об обнаружении всех четырех тел пропавших моряков. Ранее возле берегов Южной Кореи возник пожар на рыболовецком судне «Калтан». На борту находилось 25 человек. Четверо человек после происшествия пропали без вести.

Спасательные службы в ходе поисков обнаружили тела четырех моряков с рыболовецкого судна «Калтан» у берегов Южной Кореи. Об этом сообщает издание «Ренхап». «У берегов Южной Кореи обнаружены тела двух моряков», — сообщает издание. Там отметили, что моряки находились в составе судна «Калтан». Обновлено в 12:31. Росморречфлот сообщил, что известно об обнаружении всех четырех тел пропавших моряков. Ранее возле берегов Южной Кореи возник пожар на рыболовецком судне «Калтан». На борту находилось 25 человек. Четверо человек после происшествия пропали без вести.