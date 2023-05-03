Baza: коммунальщики помогут силовикам определять дроны над Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Коммунальщиков хотят привлечь в помощь к силовикам для обнаружения БПЛА Фото:

В Москве коммунальщиков временно привлекли для помощи силовым структурам, чтобы определять неопознанные летающие объекты над столицей. Причиной тому стало большое число сообщений об обнаружении летательных аппаратов в небе, пишет telegram-канал Baza.

«После случаев обнаружения БПЛА в Подмосковье в начале апреля в экстренные службы стали ежедневно поступать десятки заявок о подозрительных объектах в небе. Так, в один из дней на „112“ поступила почти сотня сообщений о неопознанных объектах в небе. <…> Из-за существенного роста оперативных проверок таких сообщений к работе полиции, МЧС и других служб подключили коммунальщиков», — написали в telegram-канале.

Ранее в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник, оснащенный камерой и микрофоном. По данным, СМИ это был третий по счету БПЛА, упавший в этом районе, пишет Life. Позже сообщалось о дроне, упавшем в подмосковном поселке Костино. Беспилотник потерпел крушение в 150 метрах от АЗС, передает NEWS.ru. Также военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может начать атаку дронов на Москву 8—9 мая, сообщает MK.RU.

URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и ГУ МВД по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве коммунальщиков временно привлекли для помощи силовым структурам, чтобы определять неопознанные летающие объекты над столицей. Причиной тому стало большое число сообщений об обнаружении летательных аппаратов в небе, пишет telegram-канал Baza. «После случаев обнаружения БПЛА в Подмосковье в начале апреля в экстренные службы стали ежедневно поступать десятки заявок о подозрительных объектах в небе. Так, в один из дней на „112“ поступила почти сотня сообщений о неопознанных объектах в небе. <…> Из-за существенного роста оперативных проверок таких сообщений к работе полиции, МЧС и других служб подключили коммунальщиков», — написали в telegram-канале. Ранее в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник, оснащенный камерой и микрофоном. По данным, СМИ это был третий по счету БПЛА, упавший в этом районе, пишет Life. Позже сообщалось о дроне, упавшем в подмосковном поселке Костино. Беспилотник потерпел крушение в 150 метрах от АЗС, передает NEWS.ru. Также военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может начать атаку дронов на Москву 8—9 мая, сообщает MK.RU. URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и ГУ МВД по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...