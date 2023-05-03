Baza: коммунальщики помогут силовикам определять дроны над Москвой

03 мая 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Коммунальщиков хотят привлечь в помощь к силовикам для обнаружения БПЛА Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве коммунальщиков временно привлекли для помощи силовым структурам, чтобы определять неопознанные летающие объекты над столицей. Причиной тому стало большое число сообщений об обнаружении летательных аппаратов в небе, пишет telegram-канал Baza. «После случаев обнаружения БПЛА в Подмосковье в начале апреля в экстренные службы стали ежедневно поступать десятки заявок о подозрительных объектах в небе. Так, в один из дней на „112“ поступила почти сотня сообщений о неопознанных объектах в небе. <…> Из-за существенного роста оперативных проверок таких сообщений к работе полиции, МЧС и других служб подключили коммунальщиков», — написали в telegram-канале. Ранее в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник, оснащенный камерой и микрофоном. По данным, СМИ это был третий по счету БПЛА, упавший в этом районе, пишет Life . Позже сообщалось о дроне, упавшем в подмосковном поселке Костино. Беспилотник потерпел крушение в 150 метрах от АЗС, передает NEWS.ru . Также военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может начать атаку дронов на Москву 8—9 мая, сообщает MK.RU . URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и ГУ МВД по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Москве коммунальщиков временно привлекли для помощи силовым структурам, чтобы определять неопознанные летающие объекты над столицей. Причиной тому стало большое число сообщений об обнаружении летательных аппаратов в небе, пишет telegram-канал Baza. «После случаев обнаружения БПЛА в Подмосковье в начале апреля в экстренные службы стали ежедневно поступать десятки заявок о подозрительных объектах в небе. Так, в один из дней на „112“ поступила почти сотня сообщений о неопознанных объектах в небе. <…> Из-за существенного роста оперативных проверок таких сообщений к работе полиции, МЧС и других служб подключили коммунальщиков», — написали в telegram-канале. Ранее в Богородском городском округе Подмосковья упал беспилотник, оснащенный камерой и микрофоном. По данным, СМИ это был третий по счету БПЛА, упавший в этом районе, пишет Life. Позже сообщалось о дроне, упавшем в подмосковном поселке Костино. Беспилотник потерпел крушение в 150 метрах от АЗС, передает NEWS.ru. Также военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что Украина может начать атаку дронов на Москву 8—9 мая, сообщает MK.RU. URA.RU направило запросы в Минобороны РФ и ГУ МВД по Московской области для уточнения информации. Ответа пока не последовало.