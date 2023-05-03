Житель Перми запустил производство бронежилетов для участников СВО. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Денис Бронников начал производить бронежилеты с января этого года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Перми Денис Бронников запустил в городе производство бронежилетов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что идея начать производство спецсредств пришла к нему «практически сразу после объявления о мобилизации».

«Замысел начать производить бронежилеты у меня возник после объявления в России мобилизации. Но я не смог найти в магазинах подходящее мне снаряжение, и решил начать производить такую продукцию сам. Благо у меня имеется небольшой опыт в бизнесе, к тому же супруга долгое время работала швеей. А я ранее увлекался практической стрельбой. С января этого года мы отшили первые бронежилеты и подсумки», — рассказал Бронников.

Пошив специзделий пермяк организовал в цокольном этаже жилой пятиэтажки. Сейчас в его цехе работают четыре швеи. Основным изделием, которое они отшивают, является модульный бронежилет, который, в зависимости от комплектаций, пользуется спросом как у операторов БПЛА, так и у штурмовиков. В обозримом будущем предприниматель рассчитывает расширить производство и начать выпускать спецодежду для военнослужащих.

URA.RU рассказывало, что в Перми компания «Борей» производит дульные тормозы-компенсаторы, которые защищают органы слуха бойцов во время стрельбы и снижают их заметность на поле боя. Компания также намерена освоить выпуск тепловизоров и оптических прицелов.

Бронежилет, в зависимости от пожеланий заказчика, комплектуется дополнительными модулями
Бронежилет, в зависимости от пожеланий заказчика, комплектуется дополнительными модулями
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Житель Перми Денис Бронников запустил в городе производство бронежилетов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что идея начать производство спецсредств пришла к нему «практически сразу после объявления о мобилизации». «Замысел начать производить бронежилеты у меня возник после объявления в России мобилизации. Но я не смог найти в магазинах подходящее мне снаряжение, и решил начать производить такую продукцию сам. Благо у меня имеется небольшой опыт в бизнесе, к тому же супруга долгое время работала швеей. А я ранее увлекался практической стрельбой. С января этого года мы отшили первые бронежилеты и подсумки», — рассказал Бронников. Пошив специзделий пермяк организовал в цокольном этаже жилой пятиэтажки. Сейчас в его цехе работают четыре швеи. Основным изделием, которое они отшивают, является модульный бронежилет, который, в зависимости от комплектаций, пользуется спросом как у операторов БПЛА, так и у штурмовиков. В обозримом будущем предприниматель рассчитывает расширить производство и начать выпускать спецодежду для военнослужащих. URA.RU рассказывало, что в Перми компания «Борей» производит дульные тормозы-компенсаторы, которые защищают органы слуха бойцов во время стрельбы и снижают их заметность на поле боя. Компания также намерена освоить выпуск тепловизоров и оптических прицелов.
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