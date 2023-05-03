Житель Перми запустил производство бронежилетов для участников СВО. Фото

03 мая 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Денис Бронников начал производить бронежилеты с января этого года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Перми Денис Бронников запустил в городе производство бронежилетов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что идея начать производство спецсредств пришла к нему «практически сразу после объявления о мобилизации». «Замысел начать производить бронежилеты у меня возник после объявления в России мобилизации. Но я не смог найти в магазинах подходящее мне снаряжение, и решил начать производить такую продукцию сам. Благо у меня имеется небольшой опыт в бизнесе, к тому же супруга долгое время работала швеей. А я ранее увлекался практической стрельбой. С января этого года мы отшили первые бронежилеты и подсумки», — рассказал Бронников. Пошив специзделий пермяк организовал в цокольном этаже жилой пятиэтажки. Сейчас в его цехе работают четыре швеи. Основным изделием, которое они отшивают, является модульный бронежилет, который, в зависимости от комплектаций, пользуется спросом как у операторов БПЛА, так и у штурмовиков. В обозримом будущем предприниматель рассчитывает расширить производство и начать выпускать спецодежду для военнослужащих. URA.RU рассказывало, что в Перми компания «Борей» производит дульные тормозы-компенсаторы, которые защищают органы слуха бойцов во время стрельбы и снижают их заметность на поле боя. Компания также намерена освоить выпуск тепловизоров и оптических прицелов. Бронежилет, в зависимости от пожеланий заказчика, комплектуется дополнительными модулями Фото: страница Дениса Бронникова, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми Денис Бронников запустил в городе производство бронежилетов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В беседе с URA.RU предприниматель рассказал, что идея начать производство спецсредств пришла к нему «практически сразу после объявления о мобилизации». «Замысел начать производить бронежилеты у меня возник после объявления в России мобилизации. Но я не смог найти в магазинах подходящее мне снаряжение, и решил начать производить такую продукцию сам. Благо у меня имеется небольшой опыт в бизнесе, к тому же супруга долгое время работала швеей. А я ранее увлекался практической стрельбой. С января этого года мы отшили первые бронежилеты и подсумки», — рассказал Бронников. Пошив специзделий пермяк организовал в цокольном этаже жилой пятиэтажки. Сейчас в его цехе работают четыре швеи. Основным изделием, которое они отшивают, является модульный бронежилет, который, в зависимости от комплектаций, пользуется спросом как у операторов БПЛА, так и у штурмовиков. В обозримом будущем предприниматель рассчитывает расширить производство и начать выпускать спецодежду для военнослужащих. URA.RU рассказывало, что в Перми компания «Борей» производит дульные тормозы-компенсаторы, которые защищают органы слуха бойцов во время стрельбы и снижают их заметность на поле боя. Компания также намерена освоить выпуск тепловизоров и оптических прицелов.