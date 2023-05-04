Экс-пилот Венейбл раскрыл исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине

Экс-пилот Венейбл: истребители F-16 не могут преодолеть системы ПВО РФ, поэтому не повлияют на ход СВО

05 мая 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий СВО, считает Венейбл Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий спецоперации, так как не могут преодолеть российские системы ПВО. Об этом заявил бывший пилот F-16 Джон Венейбл. «Истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто „перехитрить“ их системы наведения. Предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода контрнаступления», — передает слова пилота Business Insider. По его мнению, у F-16 отсутствует функция малозаметности и в условиях повышенной опасности полностью уступают российским системам С-400. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США предоставить украинской стороне истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, пишет RT.

Американские истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий спецоперации, так как не могут преодолеть российские системы ПВО. Об этом заявил бывший пилот F-16 Джон Венейбл. «Истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто „перехитрить“ их системы наведения. Предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода контрнаступления», — передает слова пилота Business Insider. По его мнению, у F-16 отсутствует функция малозаметности и в условиях повышенной опасности полностью уступают российским системам С-400. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США предоставить украинской стороне истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, пишет RT.