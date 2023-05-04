04 мая 2023

Экс-пилот Венейбл раскрыл исход встречи истребителей F-16 c российской ПВО на Украине

Экс-пилот Венейбл: истребители F-16 не могут преодолеть системы ПВО РФ, поэтому не повлияют на ход СВО
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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, ВСУ, ввс украины, stock
Истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий СВО, считает Венейбл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий спецоперации, так как не могут преодолеть российские системы ПВО. Об этом заявил бывший пилот F-16 Джон Венейбл.

«Истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто „перехитрить“ их системы наведения. Предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода контрнаступления», — передает слова пилота Business Insider. По его мнению, у F-16 отсутствует функция малозаметности и в условиях повышенной опасности полностью уступают российским системам С-400.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США предоставить украинской стороне истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, пишет RT.

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Американские истребители F-16, предоставленные Украине, не повлияют на ход действий спецоперации, так как не могут преодолеть российские системы ПВО. Об этом заявил бывший пилот F-16 Джон Венейбл. «Истребители F-16 не подходят для ВВС Украины, так как российские системы ПВО могут запросто „перехитрить“ их системы наведения. Предоставление Украине истребителей F-16 не повлияет на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода контрнаступления», — передает слова пилота Business Insider. По его мнению, у F-16 отсутствует функция малозаметности и в условиях повышенной опасности полностью уступают российским системам С-400. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США предоставить украинской стороне истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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