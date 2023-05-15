Свердловские власти раскрыли площадь леса, охваченного пожаром Площадь пожаров в Свердловской области уменьшилась в 3 раза — до 4,6 тысячи гектаров 16 мая 2023 в 09:45 Размер текста - 17 + Но горящие леса сбросили 433 тонны воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 16 мая составила 4,6 тысячи гектаров, что в три раза меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Площадь действующих природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась в три раза и на конец дня 15 мая составляла 4,6 тысячи гектаров», — говорится в сообщении ДИПа. Там подчеркнули, что в регионе все еще не потушены 19 пожаров. Спасатели сумели остановить распространение 12 из них. По данным экстренных служб, для тушения пожаров на леса сбросили 433 тонны воды. На местах пожаров работает авиация и спасатели МЧС. Основная причина пожаров — это неправильное обращение с огнем жителей региона, добавили в ДИПе. Площадь лесных пожаров в Свердловской области на утро 16 мая составила 4,6 тысячи гектаров, что в три раза меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Площадь действующих природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки сократилась в три раза и на конец дня 15 мая составляла 4,6 тысячи гектаров», — говорится в сообщении ДИПа. Там подчеркнули, что в регионе все еще не потушены 19 пожаров. Спасатели сумели остановить распространение 12 из них. По данным экстренных служб, для тушения пожаров на леса сбросили 433 тонны воды. На местах пожаров работает авиация и спасатели МЧС. Основная причина пожаров — это неправильное обращение с огнем жителей региона, добавили в ДИПе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям