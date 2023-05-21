Зеленский не может смириться с потерей Бахмута: главное к вечеру 21 мая

Зеленский отрицает, что ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что российские силы полностью освободили Бахмут (Артемовск). По его словам, украинские солдаты остаются в городе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 мая.
- Россия полностью взяла под контроль Бахмут 20 мая, однако Зеленский это отрицает. Он отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют в городе важную миссию, не рассказав какую. Его слова прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что в Бахмуте нет ни одного украинского солдата.
- Российские военнослужащие водрузили флаг России на крышу крайнего здания в Бахмуте. Видео появилось в пресс-службе Пригожина. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что Бахмут находится под контролем России. Спустя время президент РФ Владимир Путин поздравил военных с освобождением города.
- Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил URA.RU, что Украина специально наносит удары по разным точкам России, чтобы запутать командование РФ. По его словам, таким образом Киев пытается отвести внимание от основного направления контрнаступления.
- США отправят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.
- Президент США Джо Байден заявил, что пилоты ВСУ будут обучаться управлять истребителями F-16. Он рассказал об этом на саммите G7, который прошел в Хиросиме. Лидер США отметил, что ВСУ могут использовать истребители F-16 только в зоне спецоперации.
- Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан разрешил Украине использовать американское оружие для атак по Крыму. По его словам, полуостров принадлежит Украине.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!