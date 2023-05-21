Зеленский не может смириться с потерей Бахмута: главное к вечеру 21 мая

21 мая 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что российские силы полностью освободили Бахмут (Артемовск). По его словам, украинские солдаты остаются в городе. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 мая.