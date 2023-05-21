Пригожин раскрыл, остались ли украинские военные в Бахмуте

На данный момент в Бахмуте (Артемовск) нет ни одного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«В Бахмуте нет ни одного украинского военного, потому что мы перестали брать пленных. <…> Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он также отметил, что на территории города лежит огромное количество трупов солдат ВСУ.
Пригожин также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ по-прежнему выполняют важную миссию в городе. По словам основателя ЧВК, в украинском генштабе не в курсе, что происходит на поле боя.
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