РИАН: выбитые из Артемовска солдаты ВСУ обстреливают город из минометов

21 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Бахмут за его пределами, сообщает корреспондент российского СМИ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после ухода из Бахмута (Артемовска) наносят удары из гранатомета по зданиям города. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив, что ВСУ пытаются сбить флаг России, который стоит на крайней многоэтажке в городе. «Взяли девятиэтажки „Тетрис“, как мы называем, сразу установили наш флаг (России и ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами», — передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что ВСУ не смогли попасть по флагу. Новость по теме Как проходило взятие Бахмута: хронология событий Российские силы полностью освободили Бахмут 20 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи штурмовые отряды играли решающую роль на этом направлении. Дата полного освобождения Бахмута совпала со взятием Мариуполя под контроль России в 2022 году, заметил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после ухода из Бахмута (Артемовска) наносят удары из гранатомета по зданиям города. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, отметив, что ВСУ пытаются сбить флаг России, который стоит на крайней многоэтажке в городе. «Взяли девятиэтажки „Тетрис“, как мы называем, сразу установили наш флаг (России и ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) — всему миру показать, что это наша земля, а не каких-то там нацистов. Вчера, когда установили флаг на девятиэтажку, противник сразу решил его снести минометами», — передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что ВСУ не смогли попасть по флагу. Российские силы полностью освободили Бахмут 20 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи штурмовые отряды играли решающую роль на этом направлении. Дата полного освобождения Бахмута совпала со взятием Мариуполя под контроль России в 2022 году, заметил врио главы ДНР Денис Пушилин.