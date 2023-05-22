22 мая 2023

Набережную Перми украсит новый двухметровый арт-объект

На набережной Перми установят надпись «Пермь» выстой два и длиной в двенадцать метров
© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, бабье лето, набережная реки кама, осень в городе
На набережной появится огромная надпись «ПЕРМЬ» Фото:
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Власти Перми заказали новый арт-объект. До конца мая на городской набережной появится огромная надпись «Пермь». Декорация, которую власти назвали «Отражение», высотой будет два метра, а длиной — двенадцать. Контракт на изготовление и установку опубликован на портале госзакупок.

«Декорация „Отражение“ состоит из букв „Пермь“, деревянного настила и основания. Общие габариты декорации: высота — 2000 мм, длина — 1200 мм, ширина 4500 мм», — говорится в техзадании к контракту. Арт-объект должен появиться на набережной до 29 мая. Его стоимость — 1,3 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми уже заказали огромную декорацию «Море» для главного ледового городка. Ее цена — 6,666 млн рублей.

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Власти Перми заказали новый арт-объект. До конца мая на городской набережной появится огромная надпись «Пермь». Декорация, которую власти назвали «Отражение», высотой будет два метра, а длиной — двенадцать. Контракт на изготовление и установку опубликован на портале госзакупок. «Декорация „Отражение“ состоит из букв „Пермь“, деревянного настила и основания. Общие габариты декорации: высота — 2000 мм, длина — 1200 мм, ширина 4500 мм», — говорится в техзадании к контракту. Арт-объект должен появиться на набережной до 29 мая. Его стоимость — 1,3 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми уже заказали огромную декорацию «Море» для главного ледового городка. Ее цена — 6,666 млн рублей.
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