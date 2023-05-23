Пермяки за долги за тепло лишились дорогих иномарок

Арест за долги был наложен на более, чем 100 автомобилей пермяков Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае за время прошедшего отопительного сезона приставы арестовали более 100 авто пермяков, которые задолжали за тепло и горячую воду. Среди арестованного имущества были и такие дорогие иномарки, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Lexus-RX 330, сообщается на сайте «Энергосбыт Плюс».

«В ходе отопительного сезона 2022—2023 гг. в Пермском крае судебные приставы и сотрудники Пермского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ наложили арест на более, чем 100 автомобилей должников. Самыми дорогостоящими из них стали Lexus-RX 330, BMW 3251, Mitsubishi Outlander, Toyota-Landcruiser-120, Nissan Qashqai», — говорится на сайте.

Рыночная стоимость авто превышает несколько миллионов рублей. Часть машин были проданы в счет погашения долга. Остальные авто пермяки вернули, выплатив долги.

Ранее URA.RU рассказывало об аресте двух Porsche Panamera у пермяков. Один из них задолжал крупную сумму строительной компании за партию щебня.