Пермяки за долги за тепло лишились дорогих иномарок

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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Арест за долги был наложен на более, чем 100 автомобилей пермяков Фото:

В Пермском крае за время прошедшего отопительного сезона приставы арестовали более 100 авто пермяков, которые задолжали за тепло и горячую воду. Среди арестованного имущества были и такие дорогие иномарки, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Lexus-RX 330, сообщается на сайте «Энергосбыт Плюс».

«В ходе отопительного сезона 2022—2023 гг. в Пермском крае судебные приставы и сотрудники Пермского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ наложили арест на более, чем 100 автомобилей должников. Самыми дорогостоящими из них стали Lexus-RX 330, BMW 3251, Mitsubishi Outlander, Toyota-Landcruiser-120, Nissan Qashqai», — говорится на сайте.

Рыночная стоимость авто превышает несколько миллионов рублей. Часть машин были проданы в счет погашения долга. Остальные авто пермяки вернули, выплатив долги.

Ранее URA.RU рассказывало об аресте двух Porsche Panamera у пермяков. Один из них задолжал крупную сумму строительной компании за партию щебня.

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В Пермском крае за время прошедшего отопительного сезона приставы арестовали более 100 авто пермяков, которые задолжали за тепло и горячую воду. Среди арестованного имущества были и такие дорогие иномарки, как Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Lexus-RX 330, сообщается на сайте «Энергосбыт Плюс». «В ходе отопительного сезона 2022—2023 гг. в Пермском крае судебные приставы и сотрудники Пермского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“ наложили арест на более, чем 100 автомобилей должников. Самыми дорогостоящими из них стали Lexus-RX 330, BMW 3251, Mitsubishi Outlander, Toyota-Landcruiser-120, Nissan Qashqai», — говорится на сайте. Рыночная стоимость авто превышает несколько миллионов рублей. Часть машин были проданы в счет погашения долга. Остальные авто пермяки вернули, выплатив долги. Ранее URA.RU рассказывало об аресте двух Porsche Panamera у пермяков. Один из них задолжал крупную сумму строительной компании за партию щебня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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