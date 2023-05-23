В Екатеринбурге скончалась мировой судья Ленинского районного суда

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, фемида, зал судебных заседаний, правосудие, герб, суд, меч правосудия, кресло судьи
Наталья Попова работала в Ленинском районном суде Фото:

В Екатеринбурге 22 мая скончалась мировой судья Ленинского райсуда Наталья Попова. На момент смерти женщине было 48 лет. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга с прискорбием сообщает, что 22 мая 2023 года на 48 году жизни скончалась мировой судья Наталья Попова», — сказано в сообщении. Женщина была назначена на должность мирового судьи Ленинского судебного района в 2016 году, проработав на должности более пяти лет.

Весь коллектив Ленинского райсуда уральской столицы выразил искренние соболезнования родным и близким Натальи Поповой. «В наших сердцах останется светлая память о ней, как о доброжелательном и отзывчивом человеке», — добавили в пресс-службе.

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В Екатеринбурге 22 мая скончалась мировой судья Ленинского райсуда Наталья Попова. На момент смерти женщине было 48 лет. Информация об этом появилась на сайте суда. «Ленинский районный суд Екатеринбурга с прискорбием сообщает, что 22 мая 2023 года на 48 году жизни скончалась мировой судья Наталья Попова», — сказано в сообщении. Женщина была назначена на должность мирового судьи Ленинского судебного района в 2016 году, проработав на должности более пяти лет. Весь коллектив Ленинского райсуда уральской столицы выразил искренние соболезнования родным и близким Натальи Поповой. «В наших сердцах останется светлая память о ней, как о доброжелательном и отзывчивом человеке», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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