В Екатеринбурге скончалась мировой судья Ленинского районного суда

23 мая 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Наталья Попова работала в Ленинском районном суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 22 мая скончалась мировой судья Ленинского райсуда Наталья Попова. На момент смерти женщине было 48 лет. Информация об этом появилась на сайте суда. «Ленинский районный суд Екатеринбурга с прискорбием сообщает, что 22 мая 2023 года на 48 году жизни скончалась мировой судья Наталья Попова», — сказано в сообщении. Женщина была назначена на должность мирового судьи Ленинского судебного района в 2016 году, проработав на должности более пяти лет. Весь коллектив Ленинского райсуда уральской столицы выразил искренние соболезнования родным и близким Натальи Поповой. «В наших сердцах останется светлая память о ней, как о доброжелательном и отзывчивом человеке», — добавили в пресс-службе.

В Екатеринбурге 22 мая скончалась мировой судья Ленинского райсуда Наталья Попова. На момент смерти женщине было 48 лет. Информация об этом появилась на сайте суда. «Ленинский районный суд Екатеринбурга с прискорбием сообщает, что 22 мая 2023 года на 48 году жизни скончалась мировой судья Наталья Попова», — сказано в сообщении. Женщина была назначена на должность мирового судьи Ленинского судебного района в 2016 году, проработав на должности более пяти лет. Весь коллектив Ленинского райсуда уральской столицы выразил искренние соболезнования родным и близким Натальи Поповой. «В наших сердцах останется светлая память о ней, как о доброжелательном и отзывчивом человеке», — добавили в пресс-службе.