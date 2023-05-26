В Екатеринбург привезли деревянные скульптуры богов из заброшенных храмов. Фото

26 мая 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В одном из залов свет поставлен так, чтобы он придавал таинственности скульптурам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга горожане смогут познакомиться с деревянными скульптурами-богами, которые ранее были частью православного храмового убранства и в начале «нулевых» успели побывать в Париже и Леоне. С 27 мая в столице Урала начинает работу выставка «Спасенные боги», которую привезли из Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ). Нашумевшую экспозицию накануне открытия оценил корреспондент URA.RU. «Это религиозное христианское искусство — резные образы Христа, Бога Отца, святых и ангельских сил, которые на протяжении многих столетий бытовали в храмах, часовнях на территории Пермского края», — рассказала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры ПГХГ Ксения Зубакина. На суд зрителей будет представлено 83 предмета XVIII-начала XX века. Экспонаты по закрывающимся храмам собирал сотрудник пермской галереи Николай Серебренников. За 1923—1926 годы он организовал шесть экспедиций. Выставка состоит из трех залов. Первый — наполнен радостью дней творения, и в нем много света, затем идет более темное помещение, в котором показаны истории страстного цикла, в последнем зале — множество скульптур Николая Чудотворца. Среди ярких экспонатов екатеринбуржцы увидят скорбящий Спас, распятия и ангелов. Как отмечает Зубакина, особенно выделяется образ Христа в темнице. «Это очень специфический образ для православного искусства. В ранней иконе он не встречается, исследователи говорят, что он пришел к нам из западной Европы в XVII—XVIII веках. Серебрянников, когда собирал свою коллекцию, много общался с местными жителями, которые приходили в храмы, чтобы обратиться с молитвой к этим образам. Он отмечал, что это были самые любимые образы Христа. Наверное, в том числе, поэтому что он какой-то живой и сообразный человеку, в отличие от образов на иконе, которые немного отвлеченные и написанные по канону. Здесь перед нами предстает скорее человек, чем бог», — пояснила Зубакина. Выставка «Спасенные боги» будет открыта с 27 мая по 30 июля в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Посетить ее можно с 11:00 до 19:00 со среды по воскресенье (понедельник и вторник — выходные дни). Стоимость билеты: 250 рублей, льготный (пенсионеры, школьники) — 100 рублей. Ранее корреспондент URA.RU побывал на распаковке скульптур. Их привезли из Перми 18 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга горожане смогут познакомиться с деревянными скульптурами-богами, которые ранее были частью православного храмового убранства и в начале «нулевых» успели побывать в Париже и Леоне. С 27 мая в столице Урала начинает работу выставка «Спасенные боги», которую привезли из Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ). Нашумевшую экспозицию накануне открытия оценил корреспондент URA.RU. «Это религиозное христианское искусство — резные образы Христа, Бога Отца, святых и ангельских сил, которые на протяжении многих столетий бытовали в храмах, часовнях на территории Пермского края», — рассказала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры ПГХГ Ксения Зубакина. На суд зрителей будет представлено 83 предмета XVIII-начала XX века. Экспонаты по закрывающимся храмам собирал сотрудник пермской галереи Николай Серебренников. За 1923—1926 годы он организовал шесть экспедиций. Выставка состоит из трех залов. Первый — наполнен радостью дней творения, и в нем много света, затем идет более темное помещение, в котором показаны истории страстного цикла, в последнем зале — множество скульптур Николая Чудотворца. Среди ярких экспонатов екатеринбуржцы увидят скорбящий Спас, распятия и ангелов. Как отмечает Зубакина, особенно выделяется образ Христа в темнице. «Это очень специфический образ для православного искусства. В ранней иконе он не встречается, исследователи говорят, что он пришел к нам из западной Европы в XVII—XVIII веках. Серебрянников, когда собирал свою коллекцию, много общался с местными жителями, которые приходили в храмы, чтобы обратиться с молитвой к этим образам. Он отмечал, что это были самые любимые образы Христа. Наверное, в том числе, поэтому что он какой-то живой и сообразный человеку, в отличие от образов на иконе, которые немного отвлеченные и написанные по канону. Здесь перед нами предстает скорее человек, чем бог», — пояснила Зубакина. Выставка «Спасенные боги» будет открыта с 27 мая по 30 июля в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5). Посетить ее можно с 11:00 до 19:00 со среды по воскресенье (понедельник и вторник — выходные дни). Стоимость билеты: 250 рублей, льготный (пенсионеры, школьники) — 100 рублей. Ранее корреспондент URA.RU побывал на распаковке скульптур. Их привезли из Перми 18 мая.