В Екатеринбург тайком привезли огромную статую деревянного Иисуса. Фото

18 мая 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Экспонаты приехали из Пермской государственной художественной галереей Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошла распаковка деревянных скульптур богов, которые привезли из Перми. Одним из экспонатов, который решили показать журналистам, стала статуя Иисуса. Выставка «Спасенные боги» станет доступна для горожан лишь с 27 мая, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В отличие от икон и живописи, деревянную скульптуру сложно паковать, потому что под каждый экспонат ты выбираешь свой способ упаковки. Нет какого-то единого стандарта. У статуи Иисуса было три упаковочных слоя», — рассказала представитель музея ИЗО. Проект с богами приурочен к 300-летию Екатеринбурга и Перми. На выставке посетители смогут увидеть более 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Прикамья. Все экспонаты приехали из Пермской государственной художественной галереей. Выставка для екатеринбуржцев откроет свои двери 27 мая и продлится до 30 июля. Экспозицию выставят в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств на ул. Воеводина, 5.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошла распаковка деревянных скульптур богов, которые привезли из Перми. Одним из экспонатов, который решили показать журналистам, стала статуя Иисуса. Выставка «Спасенные боги» станет доступна для горожан лишь с 27 мая, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В отличие от икон и живописи, деревянную скульптуру сложно паковать, потому что под каждый экспонат ты выбираешь свой способ упаковки. Нет какого-то единого стандарта. У статуи Иисуса было три упаковочных слоя», — рассказала представитель музея ИЗО. Проект с богами приурочен к 300-летию Екатеринбурга и Перми. На выставке посетители смогут увидеть более 80 предметов деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Прикамья. Все экспонаты приехали из Пермской государственной художественной галереей. Выставка для екатеринбуржцев откроет свои двери 27 мая и продлится до 30 июля. Экспозицию выставят в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств на ул. Воеводина, 5.