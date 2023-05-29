Участник СВО из Екатеринбурга назвал качества русских воинов, которые уважают даже враги

Участник СВО из Екатеринбурга: боевики ВСУ восхищаются дисциплиной русских солдат в зоне СВО

Участники СВО восхищают врагов своим умением объединяться в самых сложных ситуациях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для успешного ведения боя в зоне СВО солдатам необходимо обладать несколькими важными качествами. Русские солдаты всегда славились своим умением хладнокровно мыслить даже в самый критический момент. Это одно из качеств, которое заставляет врагов уважать солдат армии РФ. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился свердловский ветеран боевых действий на Украине Александр.

«Умение сохранять хладнокровие в любой критической ситуации — одна из характерных черт русских солдат. В зоне СВО не раз приходилось слышать о том, что иностранные наемники, состоящие в ВСУ, восхищаются умением русских объединяться в самых, казалось бы, сложных ситуациях. Уважение со стороны врагов также приходится на самодисциплину наших солдат», — делится свердловчанин, который целый месяц беспрерывно находился «за лентой» в зоне СВО.

По словам бойца, самая главная черта, за которую российских солдат всегда уважали и уважаю враги, — это храбрость. «Вообще, храбрость считается нашей национальной чертой. Только солдат российской армии готов пожертвовать своей жизнью ради спасения сослуживцев. И об этом знают все. Это, безусловно, повод гордиться нашими ребятами. Исторически так сложилось, что русский воин — это всегда честность, храбрость, справедливость, самоотверженность и, самое главное — бесконечная любовь к своей Родине», — отметил ветеран СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. В общей сложности на военную службу призвали около 300 тысяч резервистов. От Свердловской области отправились выполнять боевые задачи 9,7 тысячи бойцов.