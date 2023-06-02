После публикации URA.RU мальчику с ДЦП из Сысерти оплатят реабилитацию

Двухлетнему Игорю оплатят реабилитацию Фото: архивное фото семьи Маловых

На историю двухлетнего Игоря Малова с ДЦП (Детский церебральный паралич) из Сысерти (Свердловская область), откликнулась инвестиционная компания PRO, которая решила оплатить реабилитацию. Свердловчане узнали о семье Маловых 24 мая 2023 года, когда на URA.RU была опубликована их история. Тогда мама мальчика рассказала о том, что сыну нужен вертикализатор, но цена высока. Учредители Фонда святой Екатерины приняли решение приобрести аппарат, чтобы улучшить жизнь юного уральца.

«Подобные истории не могут никого оставить равнодушным. Фонд святой Екатерины оплатил аппарат, а владелец инвестиционной компании PRO Андрей Гончаров взял на себя расходы на реабилитацию», — рассказали журналисту агентства в компании PRO.

Мама юного Игоря Наталья Малова выразила слова благодарности всем, кто решил помочь. «С нами связались из инвестиционной компании PRO с желанием приобрести для нашего Игоря вертикализатор. Но на тот момент покупку аппарата взяли на себя учредители Фронда святой Екатерины. Тогда руководство компания PRO предложило оплатить реабилитацию. Я хочу поблагодарить журналиста URA.RU и всю редакцию агентства за включенность в проблемы людей. Отдельная благодарность Фонду святой Екатерины и инвестиционной компании PRO. И в целом мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу историю и помог нашему сыну», — поделилась Наталья Малова.

Ранее URA.RU писало, что у двухлетнего Игоря Малова из Сысерти ДЦП. Чтобы оплатить занятия специалистов, мама мальчика плетет изделия из бисера. Деньги от продажи тратит на реабилитацию сына. Медики посоветовали родителям приобрести вертикализатор. Цена аппарата доходит до 160 тысяч рублей. Данной суммы у семьи нет. Тогда мама мальчика Наталья Малова поведала историю их семьи журналисту URA.RU. Публикация о юном Игоре вышла 23 мая, а уже 29 мая аппарат для Игоря был заказан Фондом святой Екатерины. Редакция URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за помощь Игорю. Вместе мы сможем больше.