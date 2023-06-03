Челябинка полгода хранила расчлененный труп сожителя на балконе

Тело убитого мужчины больше полугода пролежало на балконе, пока соседи не почувствовали запах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска около полугода хранила труп сожителя на балконе. По предварительным данным, женщина убила возлюбленного в ходе ссоры, после чего расчленила.

«Между подозреваемой и потерпевшим в ноябре 2022 года произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар тупым предметом. После этого она расчленила тело и сокрыла его на балконе», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Тело погибшего было найдено 3 июня, когда запах с балкона стал беспокоить соседей и они обратились в правоохранительные органы. Погибший мужчина с января 2023 года числился пропавшим без вести. В следственном управлении уточнили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемая задержана. Решается вопрос об ее аресте.

Ранее URA.RU писало, что расчлененное тело было найдено в квартире дома по улице Пети Калмыкова. По подозрению в убийстве была задержана сожительница погибшего.