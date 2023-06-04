Экс-разведчик ВС США Риттер попытался раскрыть Зеленскому глаза на дружбу с НАТО

Экс-разведчик ВС США Риттер считает, что Зеленского в НАТО ненавидят

05 июня 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Риттер также подчеркнул, что Украина никогда не окажется в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Члены НАТО в тайне ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и не испытывают к нему никакого уважения. Об этом рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. Он также подчеркнул, что из-за этой скрытой ненависти со стороны Запада Украина никогда не сможет попасть в НАТО. Ранее Риттер рассказал, что на самом деле произошло с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Согласно заявлению офицера, украинский главком был тяжело ранен после ракетного удара под Херсоном. Риттер также подчеркнул, что ВС РФ, по всей видимости, удалось ликвидировать в бункерах по всей стране многих сотрудников киевской разведки, которые вели тесную работу с западными партнерами.

Члены НАТО в тайне ненавидят президента Украины Владимира Зеленского и не испытывают к нему никакого уважения. Об этом рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют», — заявил Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. Он также подчеркнул, что из-за этой скрытой ненависти со стороны Запада Украина никогда не сможет попасть в НАТО. Ранее Риттер рассказал, что на самом деле произошло с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Согласно заявлению офицера, украинский главком был тяжело ранен после ракетного удара под Херсоном. Риттер также подчеркнул, что ВС РФ, по всей видимости, удалось ликвидировать в бункерах по всей стране многих сотрудников киевской разведки, которые вели тесную работу с западными партнерами.