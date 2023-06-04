04 июня 2023

Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что действительно произошло с Залужным

Экс-разведчик Скотт Риттер подтвердил тяжелое ранение Залужного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Залужный жив, но тяжело ранен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тяжело ранен в результате ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сообщил офицер в эфире youtube-канала Judging Freedom. По его мнению, воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.

О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. Позднее оказалось, что он получил травму головы при российском ракетном ударе, а также осколочные ранения. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Залужный может быть мертв, передает МК.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тяжело ранен в результате ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сообщил офицер в эфире youtube-канала Judging Freedom. По его мнению, воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании. О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. Позднее оказалось, что он получил травму головы при российском ракетном ударе, а также осколочные ранения. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Залужный может быть мертв, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...