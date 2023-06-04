Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что действительно произошло с Залужным

Экс-разведчик Скотт Риттер подтвердил тяжелое ранение Залужного

05 июня 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Залужный жив, но тяжело ранен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тяжело ранен в результате ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сообщил офицер в эфире youtube-канала Judging Freedom. По его мнению, воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании. О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. Позднее оказалось, что он получил травму головы при российском ракетном ударе, а также осколочные ранения. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Залужный может быть мертв, передает МК .

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тяжело ранен в результате ракетного удара под Херсоном. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сообщил офицер в эфире youtube-канала Judging Freedom. По его мнению, воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать в бункерах по всей Украине многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании. О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. Позднее оказалось, что он получил травму головы при российском ракетном ударе, а также осколочные ранения. Политолог Армен Гаспарян предположил, что Залужный может быть мертв, передает МК.