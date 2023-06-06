06 июня 2023

В Екатеринбурге продают «однушку» в 333 квадрата возле «Екатеринбург-Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макаровский мост после реконструкции. Екатеринбург, макаровский мост, городской пруд, город екатеринбург, екатеринбург сити
Из окна новой квартиры покупатель сможет любоваться «Екатеринбург-Сити» Фото:

В Екатеринбурге на рынке недвижимости появилось особое предложение — однокомнатная квартира площадью в 333 квадратных метра. Ее можно купить за 38,7 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Циан».

«Нижний ярус отведен под обширный кабинет (161,2 кв. м) со свободной планировкой и холл, снабженный двумя санузлами. Наверху расположены мастер-спальня, большая кухня-гостиная (55,4 кв. м) и две лоджии», — рассказали в «Циане».

Квартира располагается в элитной 25-этажной новостройке ЖК «Гаринский» в Верх-Исетском районе. Окна жилого комплекса выходят на исторический центр города и новый центр высотных зданий «Екатеринбург-Сити».

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 456 квадратных метров за 138 млн рублей. Она находится в деловом квартале «Екатеринбург-Сити» в «Башне Исеть».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на рынке недвижимости появилось особое предложение — однокомнатная квартира площадью в 333 квадратных метра. Ее можно купить за 38,7 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Циан». «Нижний ярус отведен под обширный кабинет (161,2 кв. м) со свободной планировкой и холл, снабженный двумя санузлами. Наверху расположены мастер-спальня, большая кухня-гостиная (55,4 кв. м) и две лоджии», — рассказали в «Циане». Квартира располагается в элитной 25-этажной новостройке ЖК «Гаринский» в Верх-Исетском районе. Окна жилого комплекса выходят на исторический центр города и новый центр высотных зданий «Екатеринбург-Сити». Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 456 квадратных метров за 138 млн рублей. Она находится в деловом квартале «Екатеринбург-Сити» в «Башне Исеть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...