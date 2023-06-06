В Екатеринбурге продают «однушку» в 333 квадрата возле «Екатеринбург-Сити»

В Екатеринбурге на рынке недвижимости появилось особое предложение — однокомнатная квартира площадью в 333 квадратных метра. Ее можно купить за 38,7 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Циан».
«Нижний ярус отведен под обширный кабинет (161,2 кв. м) со свободной планировкой и холл, снабженный двумя санузлами. Наверху расположены мастер-спальня, большая кухня-гостиная (55,4 кв. м) и две лоджии», — рассказали в «Циане».
Квартира располагается в элитной 25-этажной новостройке ЖК «Гаринский» в Верх-Исетском районе. Окна жилого комплекса выходят на исторический центр города и новый центр высотных зданий «Екатеринбург-Сити».
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу четырехкомнатную квартиру площадью 456 квадратных метров за 138 млн рублей. Она находится в деловом квартале «Екатеринбург-Сити» в «Башне Исеть».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.