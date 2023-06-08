08 июня 2023

Комарова исполнила мечту ребенка из Макеевки

Губернатор ХМАО передала мальчику из Макеевки велосипед
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Комарова передала мальчику из Макеевки велосипед, о котором он мечтал Фото:

Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. По информации волонтерской организации, мальчик давно мечтал о велосипеде.

«Леша Гуляев, живущий в Макеевке, давно мечтает о велосипеде. В этом году заветное желание подростка исполнила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее поручению мы стали волшебниками, которым выпала миссия вручить подарок парню», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса ХМАО.

Руководитель проекта Гумкорпуса Эдуард Басурин вручил подарок мальчику и пожелал развиваться в спорте. Алексей Гуляев поблагодарил ХМАО и губернатора Комарову за исполненную мечту.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. По информации волонтерской организации, мальчик давно мечтал о велосипеде. «Леша Гуляев, живущий в Макеевке, давно мечтает о велосипеде. В этом году заветное желание подростка исполнила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее поручению мы стали волшебниками, которым выпала миссия вручить подарок парню», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса ХМАО. Руководитель проекта Гумкорпуса Эдуард Басурин вручил подарок мальчику и пожелал развиваться в спорте. Алексей Гуляев поблагодарил ХМАО и губернатора Комарову за исполненную мечту. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...