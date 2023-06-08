Комарова исполнила мечту ребенка из Макеевки

Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. По информации волонтерской организации, мальчик давно мечтал о велосипеде.
«Леша Гуляев, живущий в Макеевке, давно мечтает о велосипеде. В этом году заветное желание подростка исполнила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее поручению мы стали волшебниками, которым выпала миссия вручить подарок парню», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса ХМАО.
Руководитель проекта Гумкорпуса Эдуард Басурин вручил подарок мальчику и пожелал развиваться в спорте. Алексей Гуляев поблагодарил ХМАО и губернатора Комарову за исполненную мечту.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».
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