Комарова исполнила мечту ребенка из Макеевки

Губернатор ХМАО передала мальчику из Макеевки велосипед

09 июня 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Комарова передала мальчику из Макеевки велосипед, о котором он мечтал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. По информации волонтерской организации, мальчик давно мечтал о велосипеде. «Леша Гуляев, живущий в Макеевке, давно мечтает о велосипеде. В этом году заветное желание подростка исполнила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее поручению мы стали волшебниками, которым выпала миссия вручить подарок парню», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса ХМАО. Руководитель проекта Гумкорпуса Эдуард Басурин вручил подарок мальчику и пожелал развиваться в спорте. Алексей Гуляев поблагодарил ХМАО и губернатора Комарову за исполненную мечту. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».

Гуманитарный добровольческий корпус ХМАО по поручению губернатора округа Натальи Комаровой передал подарок Алексею Гуляеву из Макеевки. По информации волонтерской организации, мальчик давно мечтал о велосипеде. «Леша Гуляев, живущий в Макеевке, давно мечтает о велосипеде. В этом году заветное желание подростка исполнила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее поручению мы стали волшебниками, которым выпала миссия вручить подарок парню», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса ХМАО. Руководитель проекта Гумкорпуса Эдуард Басурин вручил подарок мальчику и пожелал развиваться в спорте. Алексей Гуляев поблагодарил ХМАО и губернатора Комарову за исполненную мечту. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова исполнила мечту студентки ЮГУ Ксении Светлаковой. Девушка мечтала побывать на литературной экскурсии в Болдино. Поездка состоялась после победы в окружной акции «Счастливый билет».