12 июня 2023

В Перми врач получил почетное звание за тысячи спасенных пациентов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми доктор получил почетное звание «Заслуженный врач РФ» Фото:

В Перми завотделением торакальной хирургии Городской клинической больницы №4 получил почетное звание. Об этом сообщается в посте на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Завотделением торакальной хирургии ГКБ №4 Андрею Нагаеву присвоено почетное звание „Заслуженный врач РФ“. Тысячи спасенных пациентов Андрея Сергеевича будут рады поздравить своего доктора, хотя для них он — уже давно заслуженный», — говорится в посте ведомства.

По словам доктора Нагаева, за 36 лет работы многое изменилось и сейчас более 60% операций проводятся эндоскопическим методом, в среднем по три-четыре за сутки. «Увы, торакальные хирурги чаще всего имеют дело с онкологией. К этому невозможно привыкнуть. Но есть моменты, когда эмоции надо отставить в сторону и просто хорошо делать свое дело», — подчеркнул Нагаев.

Ранее URA.RU писало, что в Перми врачи стали в два раза чаще просить помощи у юристов в защите своих прав. Такую информацию озвучил в стенах медицинского университета председатель ассоциации юристов Пермского края Олег Решетников.

Врач Андрей Нагаев получил почетное звание
Врач Андрей Нагаев получил почетное звание

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В Перми завотделением торакальной хирургии Городской клинической больницы №4 получил почетное звание. Об этом сообщается в посте на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Завотделением торакальной хирургии ГКБ №4 Андрею Нагаеву присвоено почетное звание „Заслуженный врач РФ“. Тысячи спасенных пациентов Андрея Сергеевича будут рады поздравить своего доктора, хотя для них он — уже давно заслуженный», — говорится в посте ведомства. По словам доктора Нагаева, за 36 лет работы многое изменилось и сейчас более 60% операций проводятся эндоскопическим методом, в среднем по три-четыре за сутки. «Увы, торакальные хирурги чаще всего имеют дело с онкологией. К этому невозможно привыкнуть. Но есть моменты, когда эмоции надо отставить в сторону и просто хорошо делать свое дело», — подчеркнул Нагаев. Ранее URA.RU писало, что в Перми врачи стали в два раза чаще просить помощи у юристов в защите своих прав. Такую информацию озвучил в стенах медицинского университета председатель ассоциации юристов Пермского края Олег Решетников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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