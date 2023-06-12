В Перми доктор получил почетное звание «Заслуженный врач РФ» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми завотделением торакальной хирургии Городской клинической больницы №4 получил почетное звание. Об этом сообщается в посте на странице краевого минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Завотделением торакальной хирургии ГКБ №4 Андрею Нагаеву присвоено почетное звание „Заслуженный врач РФ“. Тысячи спасенных пациентов Андрея Сергеевича будут рады поздравить своего доктора, хотя для них он — уже давно заслуженный», — говорится в посте ведомства.

По словам доктора Нагаева, за 36 лет работы многое изменилось и сейчас более 60% операций проводятся эндоскопическим методом, в среднем по три-четыре за сутки. «Увы, торакальные хирурги чаще всего имеют дело с онкологией. К этому невозможно привыкнуть. Но есть моменты, когда эмоции надо отставить в сторону и просто хорошо делать свое дело», — подчеркнул Нагаев.

Ранее URA.RU писало, что в Перми врачи стали в два раза чаще просить помощи у юристов в защите своих прав. Такую информацию озвучил в стенах медицинского университета председатель ассоциации юристов Пермского края Олег Решетников.