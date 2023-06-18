18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

В ХМАО спасатели обнаружили труп на берегу озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, берег, санаторий, озеро, озеро медвежье
Тело мужчины обнаружили 16 июня Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) на берегу озера Среднесотыгинский туман спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Центроспас-Югория». Инцидент произошел 16 июня.

«Спасатели выезжали на озеро Среднесотыгинский туман по сообщению: у мужчины случился сердечный приступ, необходима эвакуация. Прибыв к месту вызова, спасатели на берегу озера обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что в ХМАО в реке Обь спасатели нашли труп. Признаков насильственной смерти не выявлено.

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В Кондинском районе (ХМАО) на берегу озера Среднесотыгинский туман спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Центроспас-Югория». Инцидент произошел 16 июня. «Спасатели выезжали на озеро Среднесотыгинский туман по сообщению: у мужчины случился сердечный приступ, необходима эвакуация. Прибыв к месту вызова, спасатели на берегу озера обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ранее агентство писало, что в ХМАО в реке Обь спасатели нашли труп. Признаков насильственной смерти не выявлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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