В ХМАО спасатели обнаружили труп на берегу озера

Тело мужчины обнаружили 16 июня
В Кондинском районе (ХМАО) на берегу озера Среднесотыгинский туман спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации «Центроспас-Югория». Инцидент произошел 16 июня.
«Спасатели выезжали на озеро Среднесотыгинский туман по сообщению: у мужчины случился сердечный приступ, необходима эвакуация. Прибыв к месту вызова, спасатели на берегу озера обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Ранее агентство писало, что в ХМАО в реке Обь спасатели нашли труп. Признаков насильственной смерти не выявлено.
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