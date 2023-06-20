Тысячи украинцев возмутились использованием бойцов ВСУ в качестве смертников

Украинцы создали петицию с требованием справедливого отношения к бойцам ВСУ

Украинцы просят заменить военных, давно находящихся на передовой Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граждане Украины создали петицию, в которой требуют справедливого отношения к военным ВСУ и прекратить использовать их в качестве смертников. В обращении, которое подписало более четырех тысяч человек, они просят сменить солдат, давно находящихся на передовой.

«Мы требуем справедливого отношения [к военным]. <…> Пока другие сидят под Киевом, и в регионах, почему их не меняют? Называются штурмовыми бригадами, так что же такое бригады смертников, которые ничего не заслуживают?» — задались вопросом в петиции. Коллективное обращение опубликовано на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы возмущены тем, что многие военные находятся на передовой без отпусков и без лечения. Обращение подписали 4229 украинцев.