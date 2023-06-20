Тысячи украинцев возмутились использованием бойцов ВСУ в качестве смертников

Украинцы создали петицию с требованием справедливого отношения к бойцам ВСУ
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Украинцы просят заменить военных, давно находящихся на передовой Фото:
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Граждане Украины создали петицию, в которой требуют справедливого отношения к военным ВСУ и прекратить использовать их в качестве смертников. В обращении, которое подписало более четырех тысяч человек, они просят сменить солдат, давно находящихся на передовой.

«Мы требуем справедливого отношения [к военным]. <…> Пока другие сидят под Киевом, и в регионах, почему их не меняют? Называются штурмовыми бригадами, так что же такое бригады смертников, которые ничего не заслуживают?» — задались вопросом в петиции. Коллективное обращение опубликовано на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы возмущены тем, что многие военные находятся на передовой без отпусков и без лечения. Обращение подписали 4229 украинцев.

Ранее на Украине создали петицию с просьбой демобилизовать военных, которые прослужили один год. Обращение набрало 25 тысяч подписей, однако Зеленский отказался возвращать солдат обратно домой, напоминает MK.RU.

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Граждане Украины создали петицию, в которой требуют справедливого отношения к военным ВСУ и прекратить использовать их в качестве смертников. В обращении, которое подписало более четырех тысяч человек, они просят сменить солдат, давно находящихся на передовой. «Мы требуем справедливого отношения [к военным]. <…> Пока другие сидят под Киевом, и в регионах, почему их не меняют? Называются штурмовыми бригадами, так что же такое бригады смертников, которые ничего не заслуживают?» — задались вопросом в петиции. Коллективное обращение опубликовано на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Украинцы возмущены тем, что многие военные находятся на передовой без отпусков и без лечения. Обращение подписали 4229 украинцев. Ранее на Украине создали петицию с просьбой демобилизовать военных, которые прослужили один год. Обращение набрало 25 тысяч подписей, однако Зеленский отказался возвращать солдат обратно домой, напоминает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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