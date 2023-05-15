На Украине сообщили о потере трети трудоспособного населения

Депутат Рады Южанина: Украина потеряла больше 30% трудоспособного населения

15 мая 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Украина потеряла рабочей силы больше, чем Германия после Второй мировой войны, сказала Нина Южанина Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла более 30% трудоспособного населения с момента начала спецоперации. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Нина Южанина. «Численность трудоспособных людей на Украине [с начала СВО] сократилась на 5,5 миллиона. Это более 30% всей рабочей силы страны по состоянию на начало 2022 года», — написала Нина Южанина в своем telegram-канале. По словам депутата, потери среди трудоспособного населения на Украине больше, чем в Германии после Второй мировой войны. Тогда немцы потеряли 16% рабочей силы. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года президент страны Владимир Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, напоминает телеканал 360. Позже украинские граждане составили петицию с просьбой вернуть военных, прослуживших год в рядах ВСУ, которая набрала 25 тысяч голосов. В ответ на просьбы населения президент Украины ответил отказом, передает MK.RU .

Украина потеряла более 30% трудоспособного населения с момента начала спецоперации. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Нина Южанина. «Численность трудоспособных людей на Украине [с начала СВО] сократилась на 5,5 миллиона. Это более 30% всей рабочей силы страны по состоянию на начало 2022 года», — написала Нина Южанина в своем telegram-канале. По словам депутата, потери среди трудоспособного населения на Украине больше, чем в Германии после Второй мировой войны. Тогда немцы потеряли 16% рабочей силы. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года президент страны Владимир Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, напоминает телеканал 360. Позже украинские граждане составили петицию с просьбой вернуть военных, прослуживших год в рядах ВСУ, которая набрала 25 тысяч голосов. В ответ на просьбы населения президент Украины ответил отказом, передает MK.RU.