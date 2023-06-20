Мэрия Екатеринбурга защитится от прослушки

Администрация Екатеринбурга планирует купить 15 аппаратов для защиты от прослушки за 1,8 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
«Средства виброакустической защиты (СВАЗ) информации являются средствами активной защиты речевой информации от утечки по акустическому вибрационному и акустоэлектрическому каналам в выделенных помещениях. СВАЗ поставляются в количестве 15 комплектов», — указано в документе.
Время наработки до отказа аппарата должно быть не менее 6000 часов, время непрерывной работы — не менее 8 часов. Начальная цена закупки — 1 881 840 рублей.
В 2021 году кабинет мэра Екатеринбурга Алексея Орлова защитили от прослушки. После ремонта в помещении на окнах появилась матовая пленка, которая снижает видимость с улицы и блокирует возможность снять со стекол звуковой сигнал.
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