Полковник Бочаров заявил о важном выборе, стоящем перед бойцами ЧВК «Вагнер»

Полковник Бочаров: бойцам ЧВК «Вагнер» придется выбрать между Россией и Пригожиным

24 июня 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Ответственность за действия ЧВК «Вагнер» несет только Евгений Пригожин, сказал Вячеслав Бочаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцам ЧВК «Вагнер» придется решить: будут ли они поддерживать Россию или своего руководителя Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил Герой РФ, полковник, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, участник боевых действий в Афганистане и контртеррористических операций на Северном Кавказе Вячеслав Бочаров. «Я призываю посмотреть на ситуацию с позиции защитника Отечества. Потому что мы не допустим раскол внутри силовых структур. Мы все прекрасно понимаем, чем это может обернуться. Следует ожидать определенных волнений. Ведь ЧВК „Вагнер“ возникла не сегодня. Через ее ряды прошли десятки тысяч человек. Хотим мы этого или нет, но „вагнеровское единство“ существует. Поэтому, если они считают себя гражданами России и хотят для своих детей, внуков, семей перспективы жить в нашей стране, то им нужно определиться: они за Россию или за Пригожина. Это две разных категории преданности. Ребята с боевым опытом, с пониманием ответственности за судьбу государства, неоднократно награжденные им за свои боевые подвиги, правильно оценивают выступление президента и примут правильное решение», — сказал Вячеслав Бочаров. Он подчеркнул, что вся ответственность за действия ЧВК «Вагнер» лежит исключительно на плечах Пригожина. «Я полностью поддерживаю то, что было сказано президентом [России Владимиром Путиным], потому что иначе мы как государство не сохраним свою целостность и независимость, начнутся какие-то центробежные процессы. В ЧВК „Вагнер“ руководитель несет ответственность за свои поступки и за поступки своих подчиненных. Поэтому здесь прямая ответственность непосредственно Пригожина», — отметил Герой России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе, который якобы ВС РФ нанесли по лагерю бойцов военной компании. Пригожин объявил, что будет уничтожать блокпосты, авиацию и всех, кто встанет у него на пути. Министерство обороны России опровергло информацию об атаке. Позже военное ведомство выступило с обращением к бойцам ЧВК, заявив, что их втянули в преступную авантюру Пригожина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «Вагнер» идти за Путиным. Президент заявил, что мятеж является ударом в спину России. Он пообещал отстоять страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцам ЧВК «Вагнер» придется решить: будут ли они поддерживать Россию или своего руководителя Евгения Пригожина. Об этом в беседе с URA.RU заявил Герой РФ, полковник, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, участник боевых действий в Афганистане и контртеррористических операций на Северном Кавказе Вячеслав Бочаров. «Я призываю посмотреть на ситуацию с позиции защитника Отечества. Потому что мы не допустим раскол внутри силовых структур. Мы все прекрасно понимаем, чем это может обернуться. Следует ожидать определенных волнений. Ведь ЧВК „Вагнер“ возникла не сегодня. Через ее ряды прошли десятки тысяч человек. Хотим мы этого или нет, но „вагнеровское единство“ существует. Поэтому, если они считают себя гражданами России и хотят для своих детей, внуков, семей перспективы жить в нашей стране, то им нужно определиться: они за Россию или за Пригожина. Это две разных категории преданности. Ребята с боевым опытом, с пониманием ответственности за судьбу государства, неоднократно награжденные им за свои боевые подвиги, правильно оценивают выступление президента и примут правильное решение», — сказал Вячеслав Бочаров. Он подчеркнул, что вся ответственность за действия ЧВК «Вагнер» лежит исключительно на плечах Пригожина. «Я полностью поддерживаю то, что было сказано президентом [России Владимиром Путиным], потому что иначе мы как государство не сохраним свою целостность и независимость, начнутся какие-то центробежные процессы. В ЧВК „Вагнер“ руководитель несет ответственность за свои поступки и за поступки своих подчиненных. Поэтому здесь прямая ответственность непосредственно Пригожина», — отметил Герой России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе, который якобы ВС РФ нанесли по лагерю бойцов военной компании. Пригожин объявил, что будет уничтожать блокпосты, авиацию и всех, кто встанет у него на пути. Министерство обороны России опровергло информацию об атаке. Позже военное ведомство выступило с обращением к бойцам ЧВК, заявив, что их втянули в преступную авантюру Пригожина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «Вагнер» идти за Путиным. Президент заявил, что мятеж является ударом в спину России. Он пообещал отстоять страну.