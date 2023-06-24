24 июня 2023

В Свердловской области три дня ищут пропавшего пенсионера. Фото

В Камышлове пропал 76-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз свердловчанина видели 22 июня, с тех пор мужчина не выходит на связь Фото:

В Камышлове (Свердловская область) полиция и волонтеры три дня ищут пропавшего 76-летнего Владимира Рогалева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Рогалев Владимир Иванович. 76 лет (1946 г. р.). Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную кофту, серую рубашку в клетку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой была коричневая трость», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В качестве особых примет поисковики выделяют, что пенсионер носит бороду. Последний раз свердловчанина видели 22 июня, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, сообщите по номеру 8 (953) 606-98-87.

Фото:

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В Камышлове (Свердловская область) полиция и волонтеры три дня ищут пропавшего 76-летнего Владимира Рогалева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Рогалев Владимир Иванович. 76 лет (1946 г. р.). Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную кофту, серую рубашку в клетку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой была коричневая трость», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В качестве особых примет поисковики выделяют, что пенсионер носит бороду. Последний раз свердловчанина видели 22 июня, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, сообщите по номеру 8 (953) 606-98-87.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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