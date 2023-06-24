В Камышлове (Свердловская область) полиция и волонтеры три дня ищут пропавшего 76-летнего Владимира Рогалева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Рогалев Владимир Иванович. 76 лет (1946 г. р.). Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в черную кофту, серую рубашку в клетку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой была коричневая трость», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В качестве особых примет поисковики выделяют, что пенсионер носит бороду. Последний раз свердловчанина видели 22 июня, с тех пор мужчина не выходит на связь. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, сообщите по номеру 8 (953) 606-98-87.
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